La clasificación de la universidad de Stanford reconoce el impacto científico de 73 investigadores de la UMU La insitución logra este año su mejor resultado en esta lista internacional

LA VERDAD Martes, 30 de septiembre 2025, 11:41

La Universidad de Murcia logra este año su mejor resultado en la lista internacional de personal investigador más influyente, elaborada por especialistas de la Universidad de Stanford. En la edición correspondiente a los logros de investigación del 2024, un total de 73 personas investigadoras de la UMU han sido reconocidas por su impacto científico, lo que supone un nuevo máximo histórico para la institución.

Esta clasificación, elaborada anualmente por la Universidad de Stanford y Elsevier, analiza a más de 200.000 científicas y científicos, identificando a quienes han tenido un impacto relevante en sus campos de estudio. Tiene en cuenta no solo la cantidad de publicaciones, sino también su calidad intrínseca e influencia en la comunidad académica, evaluando métricas que van más allá de las meramente cuantitativas. En coherencia con esta visión, la Universidad de Murcia se adhirió en noviembre de 2022 al acuerdo para la reforma de la evaluación de la investigación y a la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA).

El reconocimiento otorgado por el estudio de Stanford pone de manifiesto la relevancia de la labor investigadora desarrollada en la Universidad de Murcia, al destacar tanto la productividad y el impacto en citaciones como otros valores esenciales de la actividad científica, entre ellos la calidad de los proyectos, la colaboración interdisciplinar y la contribución al progreso social.

La clasificación se divide en dos modalidades: la primera analiza el impacto de la producción científica durante el último año, con 56 personas de la UMU reconocidas en 2024; la segunda evalúa el conjunto de la carrera investigadora, en la que 45 integrantes de la universidad figuran entre las más destacadas en sus disciplinas. Contando ambos listados y eliminando duplicidades, la presencia total de la Universidad de Murcia asciende a 73 personas, frente a las 65 del año anterior.

Entre las nuevas incorporaciones de la Universidad de Murcia destaca personal investigador que desarrolla su labor en ámbitos muy diversos, que abarcan desde la andrología animal y la filosofía de la neurobiología vegetal, hasta la inmunología y la terapia celular, los biomateriales nanoestructurados bioinspirados, la fotocatálisis, la medicina bucal y la patología oral, la cardiología, el trasplante hepático y la cirugía hepatobiliar, epidemiología y prevención, así como la enfermería.

