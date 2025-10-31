La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja arreglando con flores el nicho de unos familiares en el cementerio de Cabezo de Torres, este viernes por la mañana, víspera del Día de Todos los Santos. Nacho García

Uno de cada cinco nichos del cementerio de Cabezo de Torres, en Murcia, no ha pagado la cuota de mantenimiento en diez años

División de opiniones entre los visitantes del camposanto parroquial de la pedanía por los avisos a aquellas sepulturas que no están censadas y no han cumplido con el abono de la tasa

Rebeca Martínez Herrera

Rebeca Martínez Herrera

Murcia

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:58

Comenta

Aunque sea un lugar sagrado, el popular 'Dios te lo pague' no es suficiente para cubrir los gastos que conlleva el mantenimiento de un cementerio, ... cuyo censo se atasca en muchas ocasiones por el paso de padres e hijos de nichos, panteones y fosas donde descansan los restos mortales de sus familiares. En muchos casos por la falta de costumbre de las nuevas generaciones y no por ausencia de voluntad, quienes poseen el derecho de uso a perpetuidad de nichos, panteones y fosas no hacen frente a la correspondiente cuota anual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  3. 3

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  4. 4 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  5. 5 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  6. 6

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  7. 7 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  8. 8 Día de Todos los Santos: las tiendas y los supermercados abiertos el 1 de noviembre en la Región de Murcia
  9. 9

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  10. 10 Rescatan a dos senderistas desorientados en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Uno de cada cinco nichos del cementerio de Cabezo de Torres, en Murcia, no ha pagado la cuota de mantenimiento en diez años

Uno de cada cinco nichos del cementerio de Cabezo de Torres, en Murcia, no ha pagado la cuota de mantenimiento en diez años