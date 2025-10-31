Uno de cada cinco nichos del cementerio de Cabezo de Torres, en Murcia, no ha pagado la cuota de mantenimiento en diez años

Aunque sea un lugar sagrado, el popular 'Dios te lo pague' no es suficiente para cubrir los gastos que conlleva el mantenimiento de un cementerio, ... cuyo censo se atasca en muchas ocasiones por el paso de padres e hijos de nichos, panteones y fosas donde descansan los restos mortales de sus familiares. En muchos casos por la falta de costumbre de las nuevas generaciones y no por ausencia de voluntad, quienes poseen el derecho de uso a perpetuidad de nichos, panteones y fosas no hacen frente a la correspondiente cuota anual.

Para poner remedio a esta situación, en camposantos como el de la pedanía murciana de Cabezo de Torres han decidido marcar con unas llamativas pegatinas naranjas aquellas sepulturas que no han cumplido con una obligación que podría acarrear incluso la exhumación de los restos de sus seres queridos.

Una medida «un poco fea»

Marcos Zambudio, voluntario de la Parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas, aseguraba este viernes que «un 20% de los nichos no están censados desde hace al menos diez años», lo que supone que uno de cada cinco no han pagado la correspondiente tasa de mantenimiento. En cifras, este hombre que hace las veces de encargado del cementerio detalla que hay un total de 1.172 nichos, 529 panteones y 217 fosas en las dos instalaciones ubicadas a ambos lados de la Costera Norte.

La llamada de atención a los morosos del cementerio no ha sentado muy bien a muchos de los familiares que se acercan en la previa del Día de Todos los Santos a rendir culto a sus seres queridos. Hay quienes califican la medida de «un poco fea», mientras otros entienden que «es la única manera de que la gente se ponga las pilas y cumpla con la obligación de pagar» su 'trocito de Cielo'.