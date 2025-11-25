La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, este martes en la zona donde se ha desprendido el hormigón. Ayto. Murcia

Cerrado en Murcia el túnel peatonal entre San Basilio y San Antón tras desprenderse un fragmento de hormigón

Los servicios técnicos municipales están realizando una inspección y por ahora no ha trascendido cuándo se reabrirá

LA VERDAD

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

El Ayuntamiento de Murcia informó este martes de que se ha cerrado el túnel peatonal entre San Basilio y San Antón tras desprenderse «un fragmento del hormigón de recubrimiento de la armadura en la cubierta». Según fuentes municipales, la medida es preventiva y para garantizar la seguridad de los usuarios.

Los servicios técnicos municipales están realizando una inspección detallada de la estructura, retirando el recubrimiento necesario para evaluar con precisión el estado del forjado y de la armadura afectada. Por ahora, no ha trascendido durante cuánto tiempo durará el cierre, que se ha señalizado con vallas en cada una de las entradas. La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, visitó la zona para conocer el alcance de la incidencia y supervisar los trabajos.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  5. 5 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  6. 6 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  7. 7 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 24 de noviembre de 2025
  9. 9 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia
  10. 10 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cerrado en Murcia el túnel peatonal entre San Basilio y San Antón tras desprenderse un fragmento de hormigón

Cerrado en Murcia el túnel peatonal entre San Basilio y San Antón tras desprenderse un fragmento de hormigón