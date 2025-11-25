Cerrado en Murcia el túnel peatonal entre San Basilio y San Antón tras desprenderse un fragmento de hormigón Los servicios técnicos municipales están realizando una inspección y por ahora no ha trascendido cuándo se reabrirá

LA VERDAD Martes, 25 de noviembre 2025, 15:48 | Actualizado 16:00h.

El Ayuntamiento de Murcia informó este martes de que se ha cerrado el túnel peatonal entre San Basilio y San Antón tras desprenderse «un fragmento del hormigón de recubrimiento de la armadura en la cubierta». Según fuentes municipales, la medida es preventiva y para garantizar la seguridad de los usuarios.

Los servicios técnicos municipales están realizando una inspección detallada de la estructura, retirando el recubrimiento necesario para evaluar con precisión el estado del forjado y de la armadura afectada. Por ahora, no ha trascendido durante cuánto tiempo durará el cierre, que se ha señalizado con vallas en cada una de las entradas. La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, visitó la zona para conocer el alcance de la incidencia y supervisar los trabajos.