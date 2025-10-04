Los centros culturales Puertas de Castilla y Los Dolores, en Murcia, lanzan un programa comunitario que aborda la soledad no deseada

Abordar la soledad no deseada como desafío colectivo está en el trasfondo de un ambicioso programa cultural diseñado en los centros culturales Puertas de Castilla ... y Los Dolores, en Murcia, que se desarrollará a lo largo de este 2025-2026 entre octubre y el próximo mes de mayo. La inscripción a los talleres de creación y acción comunitaria que propone la iniciativa, con aforo para 16-20 personas, finalizará el próximo lunes, 6 de octubre, a través de la página de enclavecultura.com o presencialmente en el Puertas de Castilla o en el centro cultural Los Dolores.

'Abrazando la soledad juntos' es «más que un programa cultural: es un llamamiento a toda la ciudadanía. La soledad no es solo un asunto personal, y solo podremos transformarlo si lo afrontamos unidos, desde la cultura, la participación y la escucha mutua», indican desde la coordinación del proyecto comunitario y cultural, y añaden que las diferentes líneas de acción que incluye encaran tanto la soledad fértil como la no deseada desde la creatividad, el diálogo y la participación ciudadana.

El proyecto cuenta con la colaboración de otros servicios municipales como Servicios Sociales de las zonas centro y sur de Murcia y Sanidad, además de con expertos de la Universidad de Murcia, la Escuela de Arte, el IES Miguel de Cervantes y FIARE Banca Ética, entre otros. En cuanto a las líneas de actuación del programa, que se articulan entre sí, están 'Voces que se Encuentran: Comunidad y Saberes ante la Soledad', como diálogos abiertos entre expertos, escritores, organizaciones, instituciones y ciudadanía para reflexionar sobre la soledad, compartir saberes y generar pensamiento colectivo. Incluye actividades de cinefórum y exposiciones con visitas guiadas; 'Talleres de Creación y Acción Comunitaria', que se plantean como espacios artísticos y participativos donde transformar la experiencia de la soledad en convivencia, creatividad y vínculos comunitarios, y una tercera línea, bajo el epígrafe 'Exposiciones, Intervenciones y Visibilización', que engloba acciones culturales que llevan al espacio público lo trabajado en foros y talleres, mostrando la soledad y convirtiéndola en oportunidad de encuentro social.

Mapeo ciudadano en la pedanía Uno de los talleres que genera más expectación de los propuestos en el centro cultural de Los Dolores es el de Mapeo ciudadano de la soledad, iniciativa de cartografía comunitaria para explorar, de manera colectiva, dónde y cómo se vive la soledad en la pedanía. A través de recorridos participativos, observación directa y conversación con los vecinos, se pretende construir un mapa vivo que señale no solo los lugares de aislamiento, sino también los espacios de convivencia y encuentro. Este proceso se plantea más allá de lo técnico, ya que el mapa será, en palabras de los coordinadores del programa, tanto una herramienta de diagnóstico como una creación comunitaria que dará visibilidad a las soledades y a los vínculos que habitan en el territorio. Además, los participantes serán agentes activos, capaces de aportar su mirada, su memoria y su experiencia a una cartografía colectiva que después se compartirá en el marco del proyecto y que podrá servir de base para explorar las diferencias y coincidencias de la soledad no deseada en pedanías en contraposición con la ciudad.

Las primeras actividades de la línea de acción 'Talleres de Creación y Acción Comunitaria' comenzarán a partir del 20 de octubre y se desarrollarán hasta final de mayo. Y, a partir de diciembre, se presentarán nuevos talleres para 2026. A los participantes se les requerirá, tal como indican desde los centros culturales, «el compromiso de ser parte de un proceso vivo que conecte pensamiento, creación y acción», para crear fórmulas conscientes de convivencia. La propia metodología participativa del proyecto implica ya poner en práctica, de manera personal y colectiva, esa transformación frente a la soledad y a favor de la vida compartida.

Teatro, fotografía, rapeo o huertos urbanos

Talleres en Los Dolores:

- Ciclo de fotoperiodismo: narrar con la mirada y el móvil. Martes de 17.00 a 19.00 horas. Del 28-10-2025 al 02-12-2025.

Taller práctico para aprender a mirar, encuadrar y contar historias visuales desde una perspectiva contemporánea. De la mano del fotógrafo Juan de la Cruz Megías. Más allá de la técnica, el taller es una invitación a observar el entorno con ojos nuevos y a reconocer en él las huellas de la soledad y de la convivencia. Cada fotografía será una oportunidad de visibilizar lo invisible y de compartir relatos colectivos.

- Palabra Vecina: periodismo comunitario para habitar la soledad. Jueves de 18 a 19.30 horas. Del 23-10-2025 al 28-05-2026.

Taller de periodismo comunitario y relato colectivo que transforma la soledad en conversación y la experiencia individual en historia compartida. Además de aprender técnicas de narración y comunicación, se construirá un archivo vivo de voces que habitan el presente de la pedanía. El taller combinará encuentros semanales de creación periodística con seminarios especializados impartidos por Paulino Ros.

- Sembrar el encuentro: huerto urbano para cultivar comunidad. Jueves de 16.30 a 18.30 horas. Del 23-10-2025 al 28-05-2026.

Taller vivencial que parte de la siembra y el cuidado de un huerto urbano comunitario como práctica para transformar la soledad en compañía. A través del trabajo con la tierra, el cuerpo y la escucha mutua, se cultivarán espacios donde lo vegetal y lo humano crezcan entrelazados. Además, el taller propone acciones en la pedanía bajo el lema 'Plantar la soledad', que invitarán a vecinos y vecinas a crear pequeños parterres comunitarios cuidados por quienes viven en sus inmediaciones.

- Instalar el encuentro: arte público para activar redes de cuidado. Miércoles de 16.30 a 18.00 horas. Del 22-10-2025 a 27-05-2026.

Taller de arte público y creación colectiva para convertir calles, plazas y espacios cotidianos en escenarios de convivencia. A través de instalaciones artísticas y acciones participativas, se explorará cómo el arte puede activar redes de cuidado comunitario y abrir nuevos diálogos en la pedanía. La metodología combina intervención urbana, juego creativo y diseño colaborativo. No se trata de decorar la ciudad, sino de habitarla de otra manera: de sembrar señales, huellas y símbolos.

- Romper el silencio: creación escénica para habitar la soledad. Miércoles de 17.30 a 19.30 horas. Del 22-10-2025 al 27-05-2026.

Taller de creación escénica comunitaria para transformar la soledad en motor de encuentro. Herramientas de teatro-foro y otras metodologías escénicas participativas. Lo que nazca en el grupo se transformará en intervenciones escénicas urbanas, activando plazas, calles y espacios del barrio para abrir diálogos y sembrar nuevas formas de relación.

- Tejer la soledad: intervenciones colectivas en el espacio público. Lunes de 17.00 a 18.30 horas. Del 20-10-2025 al 25-05-2026.

Taller de creación colectiva con crochet en el espacio público. Con el arte como herramienta, se propondrán intervenciones urbanas que activen el espacio común: plazas, calles y rincones de la pedanía, dejando huellas de encuentro y comunidad. La metodología incluye instalación, acción efímera y juego performativo.

- Mapeo ciudadano de la soledad. Viernes de 17.00 a 19.00 horas. Del 10-10-2025 al 12-12-2025

Talleres en el centro cultural Puertas de Castilla:

- Versos para no estar solos: poesía que habita la ciudad. Lunes de 19.00 a 20.30 horas. Del 20-10-2025 al 25-05-2026.

Taller de creación poética comunitaria que transforma las palabras en presencia y compañía. Se buscan voces colectivas: versos que surgen de la experiencia, de la memoria del barrio y de los silencios compartidos. La metodología combina escritura creativa, lectura colectiva y acciones poéticas en el espacio público. Los poemas que nazcan en el taller se desplegarán en calles y plazas, convirtiendo la ciudad en un gran libro abierto.

- Rapear la soledad: lo que callamos los jóvenes. Lunes de 17.30 a 19.00 horas. Del 20-10-2025 al 25-05-2026.

Taller de creación musical y lírica urbana en el centro cultural Puertas de Castilla, pensado para jóvenes que quieran expresarse, compartir su visión del mundo y transformar lo que callan en arte sonoro. La metodología combina escritura colectiva, batallas de 'freestyle', grabación y performance en el espacio público. Los temas creados resonarán en la comunidad, abriendo diálogos entre generaciones y activando la ciudad como un lugar de expresión compartida.

- Palabra Vecina: periodismo comunitario para habitar la soledad. Viernes de 18.00 a 19.30 horas. Del 24-10-2025 al 29-05-2026.

Taller de periodismo comunitario y relato colectivo que transforma la soledad en conversación y la experiencia individual en historia compartida. Además de aprender técnicas de narración y comunicación, se construirá un archivo vivo de voces que habitan el presente de la pedanía. El taller combinará encuentros semanales de creación periodística con seminarios especializados impartidos por Paulino Ros.

- Instalar el encuentro: arte público para activar redes de cuidado. Jueves de 17.00 a 18.30 horas. Del 23-10-2025 al 28-05-2026.

Taller de arte público y creación colectiva para convertir calles, plazas y espacios cotidianos en escenarios de convivencia. A través de instalaciones artísticas y acciones participativas, se explorará cómo el arte puede activar redes de cuidado comunitario y abrir nuevos diálogos en la pedanía. La metodología combina intervención urbana, juego creativo y diseño colaborativo. No se trata de decorar la ciudad, sino de habitarla de otra manera: de sembrar señales, huellas y símbolos.

- Tejer la soledad: intervenciones colectivas en el espacio público. Martes de 17.00 a 18.30 horas. Del 21-10-2025 al 26-05-2026.

Taller de creación colectiva con crochet en el espacio público. Con el arte como herramienta, se propondrán intervenciones urbanas que activen el espacio común: plazas, calles y rincones de la pedanía, dejando huellas de encuentro y comunidad. La metodología incluye instalación, acción efímera y juego performativo.

- Romper el silencio: creación escénica para habitar la soledad. Jueves de 19.00 a 21.00 horas. Del 23-10-2025 al 28-05-2026.

Taller de creación escénica comunitaria para transformar la soledad en motor de encuentro. Herramientas de teatro-foro y otras metodologías escénicas participativas. Lo que nazca en el grupo se transformará en intervenciones escénicas urbanas, activando plazas, calles y espacios del barrio para abrir diálogos y sembrar nuevas formas de relación.

En cuanto a las acciones de la línea de acción 'Voces que se Encuentran: Comunidad y Saberes ante la Soledad', estas comenzarán a finales de octubre, con un programa abierto al público general, además de a los participantes en los talleres. Incluirán la exposición fotográfica 'La Soledad y la IA', de Gabriel Navarro, el proyecto 'Soledades Habitadas', de la mano de Melania Moscoso, investigadora del CSIC, junto al antropólogo y psicólogo social Óscar Barrio Formoso y la socióloga del CSIC Cristina Guirao Mirón. Entre otros colaboradores, participará Magdalena Sánchez Blesa, con la asociación 'Te Necesitas', el sociólogo Marcos Bote, la psiquiatra María Herrera, la psicóloga Concha López Soler, los pedagogos Andrés Escarbajal y Cristina Bernabé, la Fundación Soycomotu, Murcia Cohousing, la Fiare, el Observatorio estatal Soledades, etcétera, además de las propuestas artísticas de los diferentes departamentos de la Escuela de Arte de Murcia.