El centro de 'menas' de Santa Cruz debe actualizar su declaración responsable El documento presentado en primera instancia incluye errores, según el Ayuntamiento, y tiene que ser modificado para llevar a cabo la actividad A. GÓMEZ Viernes, 19 julio 2019, 08:23

El centro de menores de Santa Cruz sigue en el foco de la polémica. La formación Vox presentó un escrito el 9 de julio ante el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento solicitando el cierre de la instalación por no contar con la licencia de primera ocupación que debe expedir el Consistorio. También esgrime que hasta que no se redacte el informe final de obra y la construcción se encuentre totalmente terminada «no se puede meter a gente en el centro», matizan en el partido.

De los tres módulos de la instalación, uno alberga desde hace semanas a 24 'menas' (menores extranjeros no acompañados). En Vox denuncian igualmente que el centro se está levantando sobre suelo urbano que «debe estar destinado a viviendas rurales, no a centros de este tipo, que se deben edificar sobre un suelo recogido en el Plan General para zonas de equipamiento». En el Ayuntamiento afirman que el expediente del centro cuenta con la preceptiva licencia de obra. Explican que el proyecto se tramitó de acuerdo con el «interés de política social» que tenía. Fuentes municipales precisan que para iniciar su actividad no requiere la licencia de primera ocupación, pero sí una declaración responsable. El matiz reside en que el documento presentado por el centro está «equivocado», según el Ayuntamiento, por lo que los gestores del mismo deben actualizar su declaración para que el edificio pueda continuar con su actividad normalmente y estando ajustado a lo que dicta la ley.