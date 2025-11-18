El centro de mayores de de la pedanía murciana de Avileses completa su ampliación y abre la cantina Una antigua escuela ha servido para agrandar el espacio, que estrena mobiliario y mejoras en el suministro eléctrico

LA VERDAD Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia ha ampliado el centro de mayores de la pedanía de Avileses para disponer de un espacio «más accesible, moderno y adaptado a las necesidades» de los usuarios, indican fuentes municipales.

La obra, con una inversión de 153.000 euros por parte de la Concejalía de Pedanías, utilizó una antigua escuela anexa para agrandar las instalaciones, y se mejoró la potencia eléctrica requerida, culminando diferentes trabajos pendientes.

Además, la Concejalía de Mayores asumió la dotación del mobiliario, la puesta en marcha de la cantina y otros equipamientos esenciales para el funcionamiento del centro con una inversión de casi 100.000 euros adicionales. La edil Ascensión Carreño señaló que «nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la red de centros del municipio para favorecer la convivencia, el envejecimiento activo y la calidad de vida». Asimismo, destacó «la coordinación con la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que ha permitido transformar un edificio en desuso en un recurso clave para la comunidad». Por su parte, el edil Marco Antonio Fernández subrayó que «la inversión realizada responde al objetivo de vertebrar las pedanías y dotarlas de infraestructuras adecuadas. Avileses necesitaba este impulso y hoy podemos decir que cuenta con un centro renovado y preparado para ampliar servicios».

En la actualidad, el centro reúne a un total de 202 personas asociadas y desarrolla una amplia programación de servicios y actividades orientadas al bienestar y la participación social. Entre los servicios disponibles destaca la cantina, recientemente adjudicada a un nuevo arrendatario, mientras que el servicio de peluquería está pendiente de adjudicación.

Temas

Ayuntamiento de Murcia