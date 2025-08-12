Censan 48 especies de aves en el entorno de la zona soterrada de Murcia

LA VERDAD Martes, 12 de agosto 2025, 22:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia ha valorado positivamente los resultados del censo de aves realizado durante la pasada primavera por la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) en el entorno de Conexión Sur y que registra casi medio centenar de especies, con gorriones, palomas y mirlos a la cabeza. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto Life GreenMe 5, cofinanciado por la Comisión Europea, y forma parte de los compromisos adquiridos por el Consistorio desde su adhesión en 2021 al Green City Accord, un acuerdo europeo que busca mejorar la calidad del aire, el agua, la biodiversidad urbana y los espacios verdes.

Según explicó la concejala Mercedes Bernabé, «el número de especies avícolas en entornos urbanos está directamente relacionado con la calidad de vida de sus habitantes». El estudio, realizado el 12 de mayo de 2025 a lo largo de un trazado de 3 kilómetros entre Barriomar y Los Dolores, ha registrado 48 especies de aves y 666 individuos, lo que representa un incremento significativo respecto al censo de otoño de 2024, cuando se contabilizaron 25 especies.

Temas

Ayuntamiento de Murcia