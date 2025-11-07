La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Velocímetro que recoge la velocidad a la que circulaba el patiente interceptado por la Policía en Los Garres. Policía Local

Cazado en Los Garres, en Murcia, por circular en un patinete a 99 km/h

La Policía Local inmovilizó el vehículo y denunció al conductor por el uso de los cascos mientras circulaba

LA VERDAD

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:46

La Unidad Motorista de la Policía Local de Murcia inmovilizó un patinete cuyo conductor circulaba a 99 kilómetros por hora en la pedanía de Los Garres. Además, los agentes denunciaron al conductor por circular con los cascos puestos, algo que no está permitido.

La Policía Local aprovechó este suceso para recordar que un patinete es un vehículo de movilidad personal, entendiendo por este a uno de una o más ruedas con una única plaza y propulsado por motores eléctricos. La velocidad máxima a la que pueden circular es 25 kilómetros por hora, por lo que el conductor localizado en Los Garres cuadruplicaba el máximo de la velocidad permitida para estos vehículos.

