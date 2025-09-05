Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen Los agentes de la Policía Nacional también multaron a varias personas por llevar sustancias estupefacientes o armas blancas en la vía pública

La Policía Nacional desplegó este jueves 4 de septiembre, con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral de Murcia, un dispositivo especial con el objetivo principal de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes en la ciudad de Murcia, dispositivo que se mantendrá activo durante la celebración de la Feria de Murcia.

Diferentes unidades de la Policía Nacional participaron en el amplio despliegue para evitar la comisión de hechos delictivos, destacando los miembros uniformados del Grupo de Atención al Ciudadano, GAC; Grupo Operativo de Respuesta, GOR; Unidad de Prevención y Reacción, UPR; Guías caninos; Brigada Móvil-Policía en el transporte; así como la Unidad de Medios Aéreos, que contó con drones policiales para el control aéreo de drones no autorizados y vigilancia de la gran concentración de personas durante la llegada de la Virgen de la Fuensanta a la Plaza Cardenal Belluga.

La vigilancia exhaustiva de la zona centro de la ciudad de Murcia y las pedanías, las estaciones de transporte (tren y autobuses), así como el control de los espacios dedicados al ocio y a la restauración, permitió a la Policía Nacional dar una respuesta eficaz a las demandas ciudadanas en materia de seguridad ciudadana, garantizando el normal desarrollo de un acto especialmente relevante y de interés para los murcianos.

El dispositivo de seguridad, en el que participaron 120 Policías Nacionales, permitió la detención de 14 personas por delitos relacionados con hurtos, robos con fuerza y robos con violencia. Entre ellos, cuatro personas fueron detenidas con órdenes de búsqueda y detención a nivel nacional.

Asimismo, el trabajo coordinado entre todas las unidades de seguridad ciudadana, con la participación de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional para la detección y localización de posibles explosivos y de sustancias estupefacientes, permitió realizar diversas incautaciones de drogas y de armas blancas que estaban siendo portadas en la vía pública, susceptibles de ser utilizadas para la comisión de delitos. Todos estos hechos fueron propuestos para sanción por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Policía Nacional mantendrá este dispositivo y despliegue de seguridad con efectivos uniformados y de paisano durante todos los días de celebración de la Feria de Murcia. El teléfono 091 de la Policía Nacional está disponible las 24 horas al día para atender las demandas de ayuda e información de todos los ciudadanos.

También, la app Alertcops permite la rápida comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para poder informar de cualquier situación de emergencia.