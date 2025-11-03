La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de escolares cruza el carril bici del paseo Alfonso X de Murcia, justo al paso de un 'rider' de reparto. Kiko Asunción/ AGM

El carril bici del paseo Alfonso X de Murcia, una fuente de conflictos entre peatones y patinetes

Vecinos y comerciantes denuncian los problemas que genera en este paseo un vial exclusivo con una delimitación confusa y que se ha convertido en «una autopista para 'riders'»

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:18

Comenta

La autopista del reparto. Eso es en lo que se ha convertido el paseo Alfonso X de Murcia, según lamentan vecinos, comerciantes y, en general, ... viandantes de esta céntrica zona peatonal de la capital, los cuales consideran que este entorno se ha vuelto, incluso, en un área con cierto peligro para una despreocupada caminata. El conflicto existente entre usuarios del patinete eléctrico –incluidos los conocidos como 'riders'– y los peatones que transitan la zona deriva de la configuración del carril bici de esta emblemática vía. Cierto es que son de sobra conocidas las quejas de una parte de la ciudadanía en relación al mal uso que muchos hacen de estos vehículos de movilidad personal, empezando por la circulación de estos sobre las aceras, una conducta sancionada por la ordenanza de Movilidad municipal.

