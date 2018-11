Carrera de ciclistas y excursionistas para conservar las sendas de Carrascoy-El Valle

La segunda edición de la Carrera MTB Locos por el Monte, de Santo Ángel, que pretende sensibilizar a ciclistas y excursionistas sobre la necesidad de conservar las sendas de Carrascoy-El Valle, se celebrará el próximo domingo, día 11. Está organizada por la Asociación de Vecinos de esta pedanía y la junta municipal, y reunirá a partir de las 10 de la mañana a más de 200 ciclistas por las pistas forestales del Parque Regional de Carrascoy-El Valle.

Esta iniciativa pretende sensibilizar a ciclistas, senderistas y corredores, así como a excursionistas en general, «en la conservación de los espacios naturales protegidos, ya que es nuestra obligación respetar los valores naturales del Parque Carrascoy-El Valle por encima de las aficiones deportivas», indica el presidente de la Asociación de Vecinos de Santo Ángel, Juan Jesús González.

Al inicio del evento se distribuirá entre quienes participen una hoja informativa con buenas prácticas ambientales para las actividades deportivas en el Parque de Carrascoy-El Valle, como no transitar campo a través ni abrir nuevas sendas, no atajar, evitar la erosión, cumplir las restricciones de paso, respetar las medidas de rehabilitación y no dejar residuos.

La salida será en la calle Salzillo, junto al colegio Santo Ángel, y tendrá un recorrido de 42 kilómetros (4 más que en la edición del año pasado), con una dificultad media-alta, por la zona de protección forestal El Valle-Carrascoy. El recorrido transcurre en su totalidad por pistas forestales, a excepción de un tramo de subida por la senda de Las Columnas, cuyo descenso está prohibido en bicicleta.