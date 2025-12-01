Carlos Ramírez: «Todos los voluntarios tenemos que ser uno y remar en la misma dirección»

No hay gran emergencia en la Región en la que Carlos Ramírez (Murcia, 1975) no haya estado en los últimos treinta años. Ahora este veterano ... técnico, conocido y reconocido por compañeros y profesionales de este ámbito, asume la coordinación de la agrupación de Protección Civil en Murcia, integrada por más de un centenar de voluntarios. Será el tercer responsable de esta organización en lo que va de año tras la dimisión de sus dos predecesores.

–¿Cómo es su llegada en la agrupación? ¿Por dónde quiere empezar?

–Lo que quiero hacer de Protección Civil de Murcia es potenciar la agrupación de voluntarios, hacer mucho hincapié en el tema de la formación a los voluntarios y estar con ellos codo con codo. Esa va a ser una de mis funciones principales, potenciar el voluntariado y la formación. Y también potenciar esa formación a los ciudadanos, a los colegios... Por ejemplo, con charlas de RCP (reanimación cardiopulmonar), que todo el mundo sepa por lo menos hacer algo ante una emergencia.

–Es técnico de emergencias en en San Pedro del Pinatar y, además de voluntario de Protección Civil, también de Cruz Roja. Por eso, le precede el hecho de ser un veterano de estas tareas y muy conocido como instructor.

–Llevo toda mi vida ello. Ahora mismo estoy aterrizando, estoy viendo las cosas que hacen falta, lo que hay, todo el material del que dispongo para hacerme una composición de lugar y ya con esa composición, empezar a trabajar.

–¿Y cuál es la composición que se ha hecho hasta el momento?

–La agrupación está dividida por áreas (sanitaria, psicológica...). Entonces, yo ahora me tengo que reunir con los jefes de cada una de ellas para ver qué es lo que necesitan y qué es lo que podemos hacer. De momento estoy ahí.

–Otros dos coordinadores han presentado su dimisión antes que usted este año. La agrupación también demanda una nueva sede, proyectada para 2027, porque lleva años en unas dependencias precarias. Ha habido algunas críticas internas también. ¿Como ve la situación interna?

–Son polémicas del pasado. Estoy aterrizando. Sí es cierto que en la última asamblea, donde se hizo oficial mi nombramiento, el concejal [Fulgencio Perona, edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias] anunció que para el 2027 ya vamos a tener el Centro Integral de Seguridad, uno de los más potentes de España. De momento estamos ahí.

–¿Qué le han transmitido los voluntarios? ¿Cómo fue esa primera impresión?

–Los conozco a casi todos de todos los años que llevo y al final también son gente veterana. Me transmitieron una normalidad y una cordialidad conmigo impresionantes. Como coordinador, quiero que todos estén unidos y todos seamos uno. No puede remar uno para atrás y otro para adelante, pues entonces el barco no avanza. Todos tenemos que ser uno y remar en la misma dirección. Esa es mi intención, que todos vayamos a una.

–¿Cuáles son las prioridades para la formación interna por la que dice apostar?

–Soy instructor también y me gustaría que los que estén a mi lado tengan la formación adecuada para en un momento dado poder ir a una emergencia y saber qué es lo que tienen que hacer, o qué es lo que no hay que hacer, que también es importante. Creo que va a ser positivo.

–Técnicos de emergencias, sanitarios, seguridad, bomberos y Protección Civil. ¿Qué papel tienen en este conglomerado con el que siempre englobamos a estos grupos? ¿Cómo es trabajar desde el voluntariado?

–Desde el área del voluntariado, intentamos cubrir los servicios preventivos que demande el Ayuntamiento y esa es nuestra función. Luego, dentro de la estructura, hay tres técnicos (un técnico municipal y dos auxiliares de emergencia), más el jefe de servicio. Yo siempre he dicho que el voluntariado tiene que existir, pero la profesionalización también. Siempre tiene que haber un poquito de todo. Ten en cuenta que todos estos tipos de organismos (Protección Civil, Cruz Roja, cualquier tipo de asociación...) se se sostienen con voluntarios. Pero al final, lo que te da la experiencia, es que siempre tiene que haber profesionales contratados. Entonces, entre ellos se van apoyando. Eso es lo normal.

–¿Se está avanzando en la profesionalización de las emergencias aquí en la comunidad?

–Sí. Aquí en la Región de Murcia, se va en muy buena dirección. Antes no estaba profesionalizado ningún servicio de emergencia. Y ahora, te vas a la costa, y tienes San Pedro, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón, Águilas y en el interior tienes Lorca, tienes Caravaca, tienes Mula... Y hay técnicos en Protección Civil que están contratando los ayuntamientos. Cada día que pasa se avanza un paso gigante.

–Después de 35 años en emergencias, como voluntario y como profesional, ¿cómo ha cambiado esta tarea?

–Ha cambiado siempre para bien. Cuando yo empecé, en La Manga del Mar Menor como socorrista, teníamos una silla y una sombrilla. No teníamos nada más. Y ahora hay motos de agua, quad, embarcaciones, hay de todo.

–Ha visto de cerca los atentados del 11M en Madrid o el accidente de Spanair, el terremoto de Lorca o el siniestro aéreo de la Academia General del Aire en el Mar Menor. Pero también ha ayudado a salvar la vida a un bebé de quince días que se asfixiaba.

–Siempre intentamos estar en todos los sitios, pero yo voy porque tengo la formación adecuada para ello. ¿Cómo llevar eso emocionalmente? En las charlas que doy de atención psicológica en emergencia, siempre digo lo mismo: cuando llegas al trabajo, te pones el chaleco actúa y cuando terminas, te lo quitas, lo dejas colgado en la taquilla y te vas. No te lleves las cosas a casa. Y si estás muy agobiado, siempre habla con el compañero para que te ayude. Lo importante de todo esto es hablar y desahogarte con el compañero para no llevarte los problemas a casa. Pero sí, he visto de todo, malo y también bueno, por suerte.