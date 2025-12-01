La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo coordinador de Protección Civil en Murcia, Carlos Ramírez, en la sede de LA VERDAD. NACHO GARCÍA
Coordinador de la agrupación de Protección Civil en Murcia

Carlos Ramírez: «Todos los voluntarios tenemos que ser uno y remar en la misma dirección»

Un llamamiento a la unión es su primer mensaje para un cuerpo en el que apuesta por ir a más en la capacitación interna de sus miembros

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:46

No hay gran emergencia en la Región en la que Carlos Ramírez (Murcia, 1975) no haya estado en los últimos treinta años. Ahora este veterano ... técnico, conocido y reconocido por compañeros y profesionales de este ámbito, asume la coordinación de la agrupación de Protección Civil en Murcia, integrada por más de un centenar de voluntarios. Será el tercer responsable de esta organización en lo que va de año tras la dimisión de sus dos predecesores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  2. 2 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  3. 3

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  8. 8

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  9. 9 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  10. 10 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carlos Ramírez: «Todos los voluntarios tenemos que ser uno y remar en la misma dirección»

Carlos Ramírez: «Todos los voluntarios tenemos que ser uno y remar en la misma dirección»