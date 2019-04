Tanto fue el cántaro a la fuente... Irma Villanueva vuelve de llenar garrafas en la fuente de La Tercia. Al fondo, sus vecinos. / Edu Botella / AGM Los vecinos del Valle del Sol piden al Ayuntamiento de Murcia suministro de agua potable tras cuatro décadas viviendo en la zona. Aunque no es terreno urbanizable, los residentes alegan, entre otras cosas, que sus casas están «escrituradas y pagamos un IBI desorbitado» MARTA SEMITIEL Lunes, 1 abril 2019, 08:10

Cuando compraron los terrenos, algunos con casas y otros sin ellas, casi todos sabían que allí, en el Valle del Sol y en Tres Molinos, ambos parajes ubicados en la extensa pedanía de Gea y Truyols, no había agua potable. «Pero yo fui a preguntar al Ayuntamiento y me dijeron que no me preocupase, que había un plan para urbanizar la zona y que iban a traer el agua potable», relata Irma Villanueva, tesorera de la Asociación de Vecinos Valle del Sol. Trece años después de aquello, Irma reconoce ahora que, «si hubiera sabido que el agua no iba a llegar, pues tal vez no me hubiera comprado la casa. Pero claro, entonces se veían tantas construcciones por aquí, tantos 'resorts', campos de golf, urbanizaciones... que aquello animaba a pensar que era cierto que iban a urbanizar la zona».

Los vecinos cuentan que aquel proyecto llegó a ser tan real como que a Robert Waite, otro de los residentes del Valle del Sol y vocal de la asociación, le 'condonaron' la multa por construirse una casa «porque justo habían publicado el plan para urbanizar la zona y hubo ahí un periodo extraño de legalización. Directamente me la escrituraron en el catastro, sin sanción alguna», explica con ayuda de Irma. Ellos son solo dos de los aproximadamente 70 vecinos que tienen en el Valle del Sol su primera -y en algunos casos la única- residencia. En total, son unas 200 viviendas las que hay diseminadas, cada una con su parcela, en esta zona de Gea y Truyols.

Peticiones eternas 22.01.18. La presidenta de la Junta Municipal solicita agua potable a la empresa Emuasa. 12.02.18. La Administración de Obras de Emuasa traslada al Consistorio la petición de los vecinos. 24.09.18. La asociación de vecinos remite a Salud Pública su demanda de agua potable. 27.09.18. La asociación de vecinos envía de nuevo su petición al alcalde de Murcia, José Ballesta. 18.10.18. La Consejería de Sanidad responde a los vecinos y remite su caso al Ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica del Segura. 22.10.18. Los vecinos solicitan una audiencia al alcalde de Murcia. 21.02.19. Los vecinos envían un formulario al Defensor del Pueblo. 20.03.19. El Defensor del Pueblo admite a trámite el caso de El Valle del Sol y Tres Molinos.

«Nosotros no pedimos que nos asfalten los carriles, ni que nos pongan alumbrado público. Lo único que queremos es que nos traigan el agua potable», continúa Carmelo Guzmán, secretario de la asociación que han constituido «para ver si así nos hacen más caso, porque ya estamos cansados». Él y su esposa, Cristina Bermúdez, tienen su única vivienda en el Valle del Sol. «Nosotros compramos la parcela con la casa ya hecha hace ahora 19 años, y sabíamos que la zona no tenía agua potable, pero ya somos tantos vecinos y llevamos tanto tiempo aquí, que consideramos que el Ayuntamiento debe darnos una respuesta». Cristina le escucha atenta y luego añade: «Porque si esto no era terreno urbanizable, que no hubieran dejado construir nada. Lo que no se puede hacer es cobrar las sanciones y que luego te den la cédula de habitabilidad, te dejen escriturar la casa en el catastro y te cobren un IBI de 500 de euros, como si viviéramos en la Gran Vía, pero que sigan diciendo que son casas ilegales».

El Consistorio daría «facilidades de pago» a los vecinos para costear las obras, de 1,4 millones

Reclamarán el agua «por las buenas», hasta que agoten las opciones «y lo hagamos por vía judicial»

Las opciones

El único agua que sale por sus grifos viene de un pozo «sin clorar y con mucha salinidad. Luego cada uno pone en su casa los filtros que puede, por lo menos para que no se nos cuelen los peces en las tuberías». Ese es el agua con la que se duchan, dicen, «a riesgo de pillar una legionella, que ya le pasó a un vecino». Para todo lo demás, necesitan agua de la fuente más cercana, ubicada en La Tercia, a unos cinco o seis kilómetros de sus hogares.

La presidenta de la Junta Municipal y los vecinos han llegado a reunirse en varias ocasiones con el Ayuntamiento y técnicos de Emuasa. Estos elaboraron un proyecto que estudiaba las infraestructuras necesarias para llevar el agua desde La Tercia hasta la carretera principal de El Valle del Sol, «luego dijeron que acometer esas obras costaría 1,4 millones de euros y el Ayuntamiento dijo que tendrían que pagarlo los vecinos», explica María José Rodríguez, presidenta de la Junta Municipal.

Esa es la única opción viable que el Ayuntamiento de Murcia contempla para que el agua potable llegue a las viviendas del Valle del Sol y Tres Molinos, «porque al no ser suelo urbano consolidado, las infraestructuras las tienen que ejecutar los propietarios. No obstante, se han mantenido reuniones con ellos para darles todas las facilidades para la ejecución de esas obras de abastecimiento y saneamiento», dicen desde el Consistorio, y añaden que, cuando dicen «facilidades», se refieren «a la hora de pagar esas infraestructuras».

Desde la asociación de vecinos insisten en que ellos no pueden costear esas obras, «porque es muchísimo dinero». Además, desde que hace un par de semanas el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite su queja, «nos encontramos más animados para seguir luchando, porque no olvidemos que el agua es un derecho humano», incide Carmelo, que añade que seguirán reclamando su petición «por las buenas, hasta que no nos quede más remedio que llevar el caso por vía judicial».