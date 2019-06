La campaña para fomentar la limpieza urbana logra dos premios internacionales Recibió los galardones en el Festival Internacional de Publicidad Social Publifestival, que celebró esta semana su gala anual número 13 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid LA VERDAD Murcia Domingo, 30 junio 2019, 11:01

La campaña de concienciación cívica de limpieza urbana 'Yo no lo soy, ¿y tú?', auspiciada por el Ayuntamiento de Murcia y Ferrovial Servicios, fue galardonada con dos premios en el Festival Internacional de Publicidad Social Publifestival, que celebró esta semana su gala anual número 13 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Premiada en las categorías de Mejor Originalidad en Pieza Gráfica Exterior y Mejor Eficacia en Spot Televisivo, la campaña 'Yo no lo soy, ¿y tú?' forma parte de la estrategia publicitaria y de concienciación cívica que el Ayuntamiento de Murcia y Ferrovial Servicios desarrollan desde 2015, a través de la reconocida y multipremiada campaña 'No Seas Marrano', firmada por la agencia de publicidad murciana Krealia Comunicación. 'Yo no lo soy, ¿y tú?' contó con la imagen de conocidas personalidades murcianas para transmitir la importancia de mantener limpias las calles del municipio, buscando fomentar actitudes de limpieza y civismo.