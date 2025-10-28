La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un comercio del barrio del Carmen en una imagen de archivo. Nacho García/ AGM

Una campaña de bonos busca dinamizar el comercio en barrio del Carmen de Murcia

La iniciativa, hasta el 1 de diciembre, trata de incentivar las compras en tiendas de proximidad y se adelanta a las fiestas

LA VERDAD

Murcia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:35

La campaña '20 al Carmen' es la nueva iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, junto con el Ayuntamiento de Murcia y la empresa Dataflow, para incentivar las compras en comercios de proximidad, adelantándose a la Navidad. Este programa tiene como objetivo dinamizar los negocios de la zona durante la temporada previa a las festividades navideñas, promoviendo el consumo en tiendas cercanas y la actividad económica del barrio murciano.

Así, hasta el 1 de diciembre, los primeros 500 usuarios que descarguen la aplicación unBlock y utilicen el bono en los comercios participantes, tras registrarse en la plataforma, recibirán un descuento de 10 euros. Este incentivo podrá canjearse en cualquiera de los 50 establecimientos adheridos a la campaña para compras superiores a 20 euros.

Para participar en esta iniciativa, los interesados deberán escanear el código QR negro disponible en los carteles y folletos promocionales del barrio con la cámara del teléfono móvil o directamente desde la aplicación unBlock. Si el escaneo se realiza desde la cámara, el usuario será redirigido para descargar la aplicación. En caso de hacerlo desde la aplicación, accederá directamente a las indicaciones necesarias para activar el bono. Una vez registrado, deberá activar además la tarjeta digital, introducir el código '20alcarmen' o escanear el QR rojo presente en los materiales promocionales. Tras validar el código, el usuario recibirá automáticamente un bono de 10 euros en su 'wallet' de unBlock, listo para ser utilizado en los comercios del barrio.

Además, todos los usuarios que se registren y activen el bono dentro de la aplicación participarán automáticamente en el sorteo de premios adicionales. La información detallada sobre estos sorteos estará disponible tanto en las redes sociales de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen como en la propia plataforma.

