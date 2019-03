Cambiemos cuenta con todos La candidatura de izquierdas celebra este fin de semana las únicas primarias abiertas a la ciudadanía. Estrena el sistema de recuento Dowdall, que establece un valor del voto decreciente entre los miembros de una lista DAVID GÓMEZ Murcia Sábado, 23 marzo 2019, 18:07

Aunque usted no tenga la más mínima intención de votar en las próximas elecciones municipales a Cambiemos Murcia -la candidatura de confluencia que preparan Izquierda Unida, los anticapitalistas escindidos de Podemos y otros movimientos municipalistas-, sí podrá influir en la designación de los integrantes de su lista, incluyendo al aspirante a la alcaldía.

Porque la formación de izquierdas celebra este fin de semana sus primarias abiertas, en las que para participar solo será necesario haber cumplido los 16 años y acreditar la residencia en el municipio. Incluso aquellas personas extranjeras que no tienen permiso legal en España podrán hacerlo, siempre que demuestren, mediante un contrato de alquiler o una factura de la electricidad, que viven en Murcia. Es el único partido de los que se presentan a los comicios del 26 de mayo que ha optado por dar voz a toda la ciudadanía, como es tradición en otros países europeos. PSOE, Ciudadanos y Podemos solo permiten votar a los militantes en sus procesos internos. Otros, como Partido Popular y Vox, ni siquiera eso.

DÓNDE SE PUEDE VOTAR Sábado Por la mañana, de 10 a 14 horas, en La Glorieta, la plaza de abastos de La Alberca, la calle José Cánovas Ortiz de Beniaján (frente a la cafetería Tati) y el jardín que hay junto a la confitería Agustín de Churra. Por la tarde, de 16 a 20 horas, en el jardín de San Roque de El Palmar, el parque de la Libertad de Guadalupe, el centro cultural de Puente Tocinos y en Santiago el Mayor, junto a las vías. Domingo De 10 a 14 horas en el jardín de Floridablanca, La Rosaleda de Algezares y en Vistabella (en la avenida Primero de Mayo, junto a Servicios Sociales).

Las primarias abiertas se iniciaron hace unas semanas con las votaciones telemáticas, cuyo plazo se cerró este viernes con la participación de cerca de 400 personas, y continúan hoy y mañana con las presenciales, en las que se espera a alrededor de 700 votantes. Para ello se instalarán urnas en varios puntos de la ciudad y las pedanías. Hoy se podrá votar, de diez de la mañana a dos de la tarde, en La Glorieta, en la plaza de abastos de La Alberca, en la calle José Cánovas de Beniaján y en el jardín situado junto a la confitería Agustín de Churra. Por la tarde, las mesas de votación se trasladan a El Palmar (jardín de San Roque), Guadalupe (parque de la Libertad), Puente Tocinos (centro cultural) y Santiago el Mayor, junto a las vías. El horario es de cuatro a ocho de la tarde. Mañana, de diez a dos, se colocarán urnas en el jardín de Floridablanca de El Carmen, en La Rosaleda de Algezares y en la avenida Primero de Mayo, en Vistabella.

Para participar hace falta tener 16 años y acreditar con un documento la residencia en el municipio

Listas 'cremallera plus'

Quienes participen en las primarias abiertas deberán escoger a un mínimo de cuatro personas y un máximo de diez entre los componentes de las tres plataformas presentadas (Anticapitalistas, Municipalistas y Proyecto Común) y los dos ciudadanos independientes. A partir de ahí, se aplicará por primera vez en la Región el método de recuento Dowdall, que implica que el valor del voto es decreciente; es decir, que contará mucho más el apoyo que se le da al primero de la lista de elegidos que al último. Con la suma de todos los puntos se configurará el orden de la candidatura. Este sistema garantiza la proporcionalidad, dicen en Cambiemos, ya que para que una plataforma obtenga la primera y la segunda posición, tendría que doblar en votos a la siguiente.

El reglamento establece el modelo de discriminación positiva 'cremallera plus'. Podrán figurar dos mujeres en puestos seguidos de la lista, pero no dos hombres. No obstante, se tienen que cumplir los criterios de paridad que marca la ley.