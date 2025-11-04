La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cartel en húngaro, este martes, en la calle Trapería de Murcia. Javier Carrión / AGM

Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas

La grabación de la película obliga a cerrar áreas del centro al tráfico y al tránsito peatonal

LA VERDAD

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

El casco histórico de Murcia se está convirtiendo en Budapest esta semana. Los viandantes que recorren calles del centro como Trapería se asombran este martes al ver los locales cubiertos por letreros en idiomar magiar y otros elementos característicos de este país de Europa del Este. El motivo es que se está preparando el rodaje de una película de Hollywwod, el largometraje 'F.A.S.T.' de Warner Bros, que se estrenará en 2027.

El rodaje de esta superproducción de Hollywood, que ya se ha desarrollado en otros puntos de la Región de Murcia como Mahoya, el desierto de Abanilla, se llevará a cabo en las calles de la capital este miércoles. Aunque por ahora los preparativos solo se están notando en la estética de las fachadas, la vida del centro sí se verá afectada cuando empiecen las cámaras a grabar. Este miércoles, los comercios (compensados económicamente) cerrarán y habrá varias calles cortadas al tráfico y al tránsito peatonal.

En concreto, las zonas ocupadas serán: calle Trapería (desde el número 18 hasta el 1), Plaza Hernández Amores, calle Barrionuevo (desde Plaza de Cetina), calle del Escultor Nicolás Salzillo, calle Prieto, calle Azucaque, Plaza Fontes, calle González Adalid, calle Polo de Medina, calle Marín Baldo, calle Arquitecto Pedro Cerdá, calle Radio Murcia, calle Oliver, calle Cubos, calle Fuensanta, Plaza del Cardenal Belluga, Plaza y calle Apóstoles, Plaza del Martillo (Glorieta de España), calle San Patricio, calle Frenería, Recinto Ferial La Fica.

Durante la jornada de este miércoles, se colocarán también vehículos de figuración y de acción en la plaza Hernández Amores y zonas adyacentes. Estos circularán de forma controlada por las calles Barrionuevo, Escultor Nicolás Salzillo, Azucaque y Plaza Fontes, siempre bajo supervisión y con personal de seguridad en todo momento.

El Ayuntamiento de Murcia también ha explicado que, para evitar molestias, ya se ha informado a residentes y comercios afectados acerca de los horarios y condiciones del rodaje, con el fin de minimizar el impacto y facilitar la convivencia durante las jornadas de trabajo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  2. 2 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  3. 3

    Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película de Hollywood
  4. 4 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  5. 5 Las Agustinas se marchan de Murcia
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  8. 8 Educación inicia los trámites para elaborar un decreto que reduzca las obligaciones administrativas de los docentes de la Región
  9. 9

    Liwe, propietaria de Inside, convoca a los accionistas para reestructurarse y afrontar su deuda de más de 65 millones
  10. 10

    El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas

Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas