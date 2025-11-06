La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una tarta y dos marineras de Martínez en Casa, local de Murcia.

La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes

El establecimiento, que cuenta con desayunos y brunch, está en la plaza de Santo Domingo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:50

Las cafeterías que ofrecen algo más que desayunos no dejan de multiplicarse en la ciudad de Murcia. La idea del café y tostada ha evolucionado durante los últimos años, y los establecimientos hosteleros de este tipo ya ofrecen muchas más opciones para tomar a la hora del almuerzo, del postre o en cualquier otro momento del día.

El centro está plagado de locales así. Uno de ellos es Martínez en Casa, un establecimiento situado en plena plaza de Santo Domingo, un enclave inmejorable en pleno centro de la capital de la Región de Murcia. Además de cafés, hay todo tipo de opciones gastronómicas: tostadas, batidos, croissants, tartas, marineras, cervezas, patatas fritas, hamburguesas, nachos o sándwiches. Es decir, lo que se conoce ahora como brunch.

@martinezencasa Si eres de Murcia y te apellidas Martínez o conoces a alguien con ese apellido, ven a Plaza Santo Domingo Martínez en Casa tiene un descuento para ambos ¡te esperamos! #martinez #BrunchMurcia #DesayunosMurcia #MurciaCentro #plazasantodomingo ♬ Sugar On My Tongue - Tyler, The Creator

Esta cafetería ha ideado una original campaña de promoción que se ha hecho viral en redes sociales. Según explican en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok: «Si eres de Murcia y te apellidas Martínez o conocen a alguien con ese apellido, ven a la plaza de Santo Domingo. Martínez en Casa tiene un descuento para ambos», anunciaron.

La publicación, que supera las 75.000 visualizaciones en menos de 24 horas, se ha llenado de comentarios de usuarios sorprendidos. Eso sí, el local no ha desvelado una de las cosas más importantes: de cuánto es el descuento que se aplicará si el cliente tiene este apellido, uno de los más comunes de España.

