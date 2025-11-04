Buscan empresa para arreglar los desperfectos de La Contraparada de Murcia Las obras del entorno del centro de visitantes, por casi 200.000 euros, incluirán la reparación de zonas recreativas y nuevo mobiliario urbano

Lázaro Giménez Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Uno de los espacios etnográficos y naturales más emblemáticos de Murcia afrontará en unos meses una necesaria actuación de mejora. Las obras de renovación del entorno del centro de visitantes de La Contraparada, en la pedanía de Javalí Nuevo, han salido a licitación en el portal de contratación del Estado por un importe que supera los 190.000 euros, con cargo a los fondos 'Next Generation' de la Comisión Europea, según aparece reflejado en el pliego publicado en esta base de datos por el Ayuntamiento de Murcia.

En la memoria justificativa del proyecto, se detalla que actualmente en este centro de visitantes y su entorno «existen multitud de elementos que presentan un mal estado de conservación» y, además, «se han detectado una serie de aspectos que son susceptibles de mejorarse con la realización de actuaciones puntuales». Así, se mencionan algunos de estos desperfectos como los relacionados con los aparcamientos para bicicletas, la presencia de una torre de media tensión junto al mismo centro, el estado de la caseta de avistamiento de aves o del área recreativa, que suele ser objeto de quejas por los visitantes a esta zona de expansión.

La intervención, de esta forma, se vertebrará para llevar a cabo trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica, instalación de mobiliario urbano, pavimentación y reparación de las zonas recreativas.

Tres meses para la ejecución

El plazo de ejecución se especifica que será de tres meses, con una fecha de inicio prevista para enero de 2026. La adjudicación se realizará por procedimiento abierto simplificado y las empresas disponen hasta el 10 de noviembre para la presentación de ofertas.

El centro de visitantes destaca como referente para la interpretación de los valores naturales, paisajísticos, culturales, históricos y etnográficos del entorno, del Río Segura y de la Huerta. El inmueble está dotado de diferentes recursos educativos, audiovisuales y tecnológicos para su difusión, así como sobre la riqueza patrimonial de La Contraparada, reconocida como Bien de Interés Cultural y área de especial valor ecológico.

El Ayuntamiento tiene cedidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura el uso, mantenimiento y conservación de las obras de acondicionamiento medioambiental del entorno de la zona de la Contraparada. Según se detalla en la memoria, las mejoras se enmarcan dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

En Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de fecha 4 de octubre de 2024 se acordó encargar a la empresa municipal Urbamusa los trabajos para la redacción del proyecto, que finalmente fue aprobado, también por ese mismo órgano, en su sesión de fecha 4 de julio de 2025.