José Ballesta: «Lo bueno es proponer en vez de imponer; mejor colaborar que competir»

Accedió a la alcaldía hace cuatro años con mayoría simple y el pasado 15 de junio revalidó el cargo para otro mandato corporativo con el apoyo de los cuatro concejales de Ciudadanos, tras una tensa y larga negociación que se cerró la misma mañana de la investidura. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Murcia va a estar gobernado en coalición, pero José Ballesta Germán (Murcia, 1958) asegura que «tenemos experiencia en explorar territorios ignotos». Doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de la Universidad de Murcia, fue rector de la UMU entre los años 1998 y 2006. Además, fue consejero y portavoz de la Comunidad Autónoma desde junio de 2011 hasta 2014. «No me creo mejor que nadie», afirma cuando se le pregunta por la 'marca Ballesta', que le otorgó el 26-M 7.000 votos más entre los electores del municipio que a su compañero de filas en el PP para la Asamblea Regional, Fernando López Miras. No piensa tomarse vacaciones ni dar permiso a sus concejales este verano.

-¿Fue la noche del 14 al 15 de junio [cuando el PP no acababa de cerrar las condiciones con Ciudadanos para garantizar la investidura] la más larga de su vida? ¿Pudo dormir?

-Mi vida ya es larga de por sí, en cuanto a años. En absoluto fue la más larga. Y sí pude dormir. Poco, porque nos acostamos tarde, pero dormí perfectamente.

-¿Pensó en algún momento que se le podía escapar la alcaldía?

-Lo que sucede es que yo no tengo una especial ansiedad por esto, lo cual me dota de una cierta libertad y tranquilidad. Mi vida familiar, personal y profesional, y por este orden, es absolutamente rica, inmensamente feliz y, por lo tanto, son espacios que yo puedo recuperar o dedicarles mas tiempo. Tengo una vida plena y muy feliz.

-¿Le ha costado el reparto de competencias?

-Siempre cuesta, pero no solamente referidas a las que se acordaron con Cs sino con tu propio equipo, porque tienes que ver la experiencia y profesión con las habilidades y destrezas de cada uno. Lleva trabajo cuadrar un determinado puzle y construir un equipo coherente que dé lo mejor de sí mismo en los ámbitos profesional y personal.

-¿Hubo alguna exigencia por parte de Ciudadanos que no estuviera dispuesto a otorgar?

-Siempre existen exigencias. En cualquier proceso hay unos puntos de partida y de llegada, y en ese ámbito suceden muchísimas variaciones y posibilidades. Lo bueno es no ir con apriorismos. Proponer en vez de imponer, mejor colaborar que competir. Y, de alguna manera, consensuar exigencias y acercar realidades. Es bueno no estar siempre seguro de tener la razón en todo. La duda es buena. No es bueno dudar por todo, pero sí que es bueno tener dudas. A mí, los que no tienen dudas siempre me causan una cierta prevención. Además, como decía Caballero Bonald [escritor y poeta, premio Cervantes 2012] «la duda propicia el dinamismo de los que nunca renunciaremos a la dura libertad de equivocarnos».

-Va a ser pionero en un gobierno de coalición en este municipio. ¿Será especialmente complicado?

-Pues lo he reflexionado. Efectivamente, es una experiencia desconocida en el Ayuntamiento porque en el pasado reciente se ha gobernado en mayoría absoluta, en unas ocasiones del Partido Socialista y, en otras, del Partido Popular. Pero hace cuatro años comenzamos a explorar un terreno absolutamente desconocido, gobernar en mayoría simple. Y yo no soy quién para juzgar estos cuatro años, pero tampoco creo que haya sido un desorden permanente y que no se hayan conseguido logros. Ahora hemos constituído la Junta de Gobierno entre dos grupos, PP y Cs, pero algo de experiencia tenemos en explorar territorios ignotos.

-¿Al grupo municipal de Vox, que entra por primera vez en el Ayuntamiento, lo van a tener como oposición o van a dialogar y consensuar con sus tres concejales aspectos importantes como los presupuestos?

-Una parte de esa decisión le corresponderá a Vox. Nosotros vamos a intentar tener siempre las puertas abiertas y dialogar con todos los grupos. No todo parte de la nada, sino que tenemos un proyecto para Murcia y claridad de objetivos.

-Tanto Cs como PSOE han anunciado su intención de crear comisiones de investigación sobre los grandes contratos municipales, como el de la limpieza y recogida de basuras. ¿Está dispuesto a aceptar esta iniciativa?

-No tenemos ningún reparo. Si no recuerdo mal, esta cuestión se llevó a Pleno y votamos afirmativamente. Es más. Indicamos que la presidencia de la comisión fuera ostentada por alguien de la oposición y propusimos, incluso, a la portavoz del Partido Socialista.

-¿Por qué ha delegado en la concejal Rebeca Pérez responsabilidades des tan importantes como movilidad urbana, portavocía y oficina técnica de proyectos estratégicos?

-Tiene dos cosas fundamentales y por este orden. En una excelente persona. Tiene todos los valores y virtudes humanas que le adornan. Desde un comportamiento exquisito y una palabra siempre correcta, y adecuada a unas características personales: cercana, entusiasta, alegre y llena de ilusión. Y, junto a eso, tiene una capacidad de trabajo desbordante, de resolución y toma de decisiones determinante.

-Uno de los pilares de su proyecto de futuro para el municipio es la movilidad sostenible. ¿Cómo va a cambiar las costumbres arraigadas de los murcianos de coger el coche para ir a todas partes y convencerles de que usen más el transporte público y la bici?

-No es un reto fácil. Cambiar las costumbres es una de las cosas más dificiles. Lo que vamos a hacer es ofrecer eficacia en ese transporte público. Rapidez, calidad y excelencia para que se convenzan de que no solo es bueno desde el punto de vista medioambiental y de la salud de las personas, sino incluso para la eficacia laboral o para disfrutar de una jornada de ocio o cultural con la seguridad de que es mas rápido, eficaz y barato que si se usa el vehículo privado. Y para ello hay que dotarlo de puntualidad, comodidad y confort, como wifi y cargadores para dispositivos móviles.

-¿Usted usa el transporte público o la bicicleta?

-Voy andando a todos sitios. Me muevo caminando por la ciudad, que es el medio de movilidad más saludable. No contamina, genera beneficios cardíacos y mentales, porque mientras caminas vas viendo la ciudad y te paras con la gente, lo que es muy recomendable desde el punto vista psicológico.

-¿Habrá más proyectos de peatonalización después de Alfonso X?

-Sí. Con la remodelación de la Cárcel Vieja va todo un proyecto de peatonalización del entorno y de las calles adyacentes para generar nuevos espacios que sirvan no solo de pórtico de entrada, sino para que se puedan realizar eventos en el exterior.

-¿Cómo va a dar respuesta a las quejas de inseguridad ciudadana, especialmente en pedanías?

-Hay dos procesos selectivos en marcha para incorporar 137 agentes y nuestro compromiso es generar 200 plazas más para llegar a 700 policías en este mandato. También habrá una modificación organizativa interna con la creación de un grupo especial de seguridad ciudadana experto en actuar contra el delito en las pedanías.

-¿Sabe que hay quejas de que faltan incluso agentes de policía para regular la entrada y salida de los niños en los colegios?

-Hasta donde yo sé, se envían policías a los colegios que así lo solicitan. Si hay algún centro que precisa de este servicio, que lo comunique, y pondremos en marcha los mecanismos para atender su petición.

-¿Cree que Ballesta tiene su propia 'marca' y eso ha hecho que los resultados en las últimas elecciones municipales hayan sido mejores para el Ayuntamiento que para la Comunidad Autónoma, con una diferencia de 7.000 votos?

-Eso es un ejercicio de vanidad estéril. Yo no me creo mejor que nadie ni diferente a nadie. Las cosas las hago como creo que buenamente deben hacerse y trasladando mi manera de ser y mi personalidad. No pretendo confundir ni engañar a nadie. Decía el expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, con cierta ironía, que «en política, lo que parece, es».

-¿Repercutirá en el Ayuntamiento el hecho de que la Comunidad esté gobernada en coalición Cs-PP o Cs-PSOE?

-Creo que cualquier apriorismo puede ser aventurado. Habrá que juzgarlo cuando pase cierto tiempo. Ahora mismo, la ilusión está intacta para explorar este territorio y nos juzgarán estos 500.000 murcianos que están esperando a que les demos los mejores servicios, que la ciudad funcione, que haya expectativas laborales y de progreso.

-¿Por qué ha separado las competencias de mayores y discapacidad de las de derechos sociales y familia, que iban juntas en la anterior legislatura?

-Ha habido que adecuar una serie de compromisos que, a lo largo de este proceso de diálogo, se han ido concretando. Estaban unidas, pero también es verdad que éramos 12 miembros en el anterior equipo de gobierno y, en estos momentos, somos 15 (11 del PP y 4 de Cs). Determinadas áreas que estaban en la misma concejalía llevaban una carga de trabajo enorme y ahora puede parecer más adecuado que estas competencias sean desarrolladas por distintas personas.

-Hay una concejalía de nueva denominación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto. ¿Puede explicar su cometido?

-Yo creo que las instituciones tienen que ir adaptándose a los tiempos. No es lo mismo el concejo que se creó hace 750 años, con competencias incluso en materia militar y judicial, que el Ayuntamiento en pleno siglo XXI. Las instituciones no pueden estar sujetas a una rigidez cadavérica y hay conceptos como transparencia y gobierno abierto que la sociedad ha hecho suyos. Hace 50 años hablar de transparencia o gobierno abierto no se habría entendido. Ahora, la gente quiere conocer qué se hace con sus impuestos y no se conforma con que se le rinda cuentas una vez al año, sino día a día. Queremos liderar ese concepto, y a esa concejalía se ha incorporado atención al ciudadano, que incluye todo lo relacionado con la recogida de sugerencias y reclamaciones, así como relaciones institucionales con el resto de la sociedad civil y con las universidades. También incluye programas europeos. Esta concejalía va a tener un papel muy importante en los programas Erasmus.

-¿Van a subir los impuestos municipales o, por lo menos, actualizarlos al IPC?

-Eso es algo que no está decidido. Lo que no está bien es el sistema de financiación actual, porque el Ayuntamiento tiene asumidas competencias impropias, que corresponden al Estado o a la Comunidad Autónoma. Solo en Derechos Sociales tenemos competencias que suponen un gasto de 40 millones de euros.

-¿Dará vacaciones a su equipo de concejales?

-No. [Tajante.]

-¿Y las tomará usted?

-No. [Con rotundidad.]

-¿Y de dónde saca la energía para trabajar sin descanso?

-De la pasión por Murcia, de la ilusión por la ciudad en la que han nacido mis hijos y mis nietos y dónde están enterrados mis padres.

-¿Se presentará a la reelección dentro de 4 años o cree que dos mandatos corporativos son suficientes?

-Déjeme que empiece. No llevo ni una semana. [Responde con una enigmática sonrisa.]