Bromas en las redes porque el 'chatbot' del Ayuntamiento no reconoce algunos enclaves Captura de una de las conversaciones con la herramienta. / Huermur «¿Podrías repetirlo, por favor? / ¿Cómo? / Ups, no he entendido a que te refieres» son algunas respuestas de la herramienta al ser preguntada por enclaves como el yacimiento de San Esteban, el jardín de Floridablanca o el paseo del Malecón P. NAVARRO Murcia Sábado, 4 agosto 2018, 16:49

El Ayuntamiento de Murcia presentaba justo ayer un 'chatbot' para ofrecer a los turistas información sobre los atractivos de la ciudad a través del teléfono móvil. Este sistema, según fuentes municipales, posibilitará a los usuarios mantener una conversación a través de SMS o Telegram con un robot que, mediante tecnología de reconocimiento del lenguaje natural y de inteligencia artificial, puede informarles de cosas como las tapas típicas que se pueden tomar en la plaza de las Flores, los museos que están abiertos o la historia de los monumentos.

Pues bien, ni 24 horas de tregua le han dado los usuarios a la herramienta para comenzar a encontrarle fallos, que han puesto de manifiesto inmediatamente a través de la red social Twitter. «Parece que el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado demasiado deprisa su herramienta 'chatbot' de Turismo y asistencia al visitante. Le preguntamos por el 'Puente Viejo', de actualidad por su deficiente estado -tal y como publica hoy 'La Verdad'-, y responde esto. Tendrán que mejorar'», señalan desde la cuenta 'Patrimonio Murcia' (@patrimonioMU). A dicho comentario se adjunta una captura de la conversación con el robot en la que se ve como este, ante una pregunta insistente sobre el Puente Viejo responde: «¿Podrías repetirlo, por favor? / ¿Cómo? / Ups, no he entendido a que te refieres»

Parece que el @AytoMurcia ha anunciado demasiado deprisa su herramienta chatbot de Turismo y asistencia al visitante. Le preguntamos por el "Puente Viejo", de actualidad por su deficiente estado, y responde esto. Tendrán que mejorar. @Ppguillenparra@jpachecomendez#patrimoniopic.twitter.com/uXYQ3QrXRL — Patrimonio Murcia (@patrimonioMU) 4 de agosto de 2018

Desde la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) también comentan que no se han «podido resistir» y han probado también el asistente virtual para turistas. «Esto es lo que nos hemos encontrado al preguntarle por el yacimiento de San Esteban, el Paseo del Malecón o el jardín histórico de Floridablanca por ejemplo. Se ve que eso no interesa», señalan a continuación, con otra captura de la conversación. En esta se aprecia como el 'chatbot' da las mismas respuestas que en el caso del Puente Viejo al ser preguntado por estos enclaves. A continuación, en el caso del yacimiento de San Esteban se equivoca de lugar -posiblemente lo confunde con el Museo Arqueológico-, al presentarlo como «un espacio didáctico que alberga importantes colecciones procedentes en su mayor parte de yacimientos arqueológicos de la Región de Murcia. En lo que toca al jardín de Floridablanca o al Paseo del Malecón, al ser interrogado, el robot se limita a cambiar de tema y ofrece otras rutas y museos que no tinen que ver con dichos lugares.

No nos hemos podido resistir, y hemos probado también el "Chatbot" de turismo del @AytoMurcia, y esto es lo que nos hemos encontrado al preguntarle por el yacimiento de San Esteban, el Paseo del Malecón o el jardín histórico de Floridablanca por ejemplo, se ve que eso no interesa pic.twitter.com/6Wy2H6hj3C — Huermur (@huermur) 4 de agosto de 2018

Como último ejemplo, el usuario Juan Vicente Larrosa se interesa por la rueda de la Ñora, petición ante la que la herramienta tampoco encuentra respuesta. «No te he entendido, por favor, dime en qué puedo ayudarte», replica el programa.

Los comentarios de otros usuarios a estos mensajes tampoco mostrado la más mínima piedad, al hablar de «ridículo», de «prisas», de que la herramienta no está «optimizada», de «tirar el dinero» e incluso, se apresuran a señalar alguna errata o falta de ortografía en las respuestas del 'bot'. Unos cuantos incluso bromeaban asegurando que se le hacen «preguntas difíciles» al programa o que para que funcione correctamente «habrá que intentarlo en panocho, lo mismo».

El número en que se podrá consultar 'TurismodeMurciaBot' es el teléfono 638 444 923 y para iniciar la conversación basta con enviar un mensaje con la palabra «hola», por si algún usuario tiene intención de hacer sus propias pruebas.