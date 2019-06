Botías: «No conozco murcianos más hospitalarios que los Moros y Cristianos» Antonio Botías (3i) y Sergio Ruiz (7i), durante la presentación del cartel. / Guillermo Carrión / AGM El periodista y Cronista Oficial de la Ciudad de Murcia dará el pistoletazo de salida a las fiestas el próximo mes de septiembre MARÍA JOSÉ MONTESINOS Martes, 25 junio 2019, 22:29

«Los murcianos debemos a nuestras kábilas y mesnadas que cada año nos recuerden el espléndido pasado de una ciudad que fue capital de un reino», asegura Antonio Botías (Murcia, 1975), pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos de este año. Este martes, en la Muralla de Verónicas, fue presentado por Pascual López, vicepresidente de la Federación, en un acto al que asistieron los concejales de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco y de Promoción Económica y Turismo, Pedro José García Rex, así como Miriam Guardiola, consejera en funciones de Turismo y Cultura.

El periodista y Cronista Oficial de la Ciudad de Murcia asegura que «no conozco murcianos más hospitalarios que los Moros y Cristianos» cuando se le pregunta si cree que los vecinos de Murcia se integran en los festejos. «Basta con acercarse al campamento -añade- para sentirse bien recibido. Y, de hecho, son muy numerosos los ciudadanos y turistas que cada año se suman a las fiestas».

Acerca de si se siente moro o cristiano, responde que «mi corazón se debate entre ambos bandos. No es posible decantarrse por uno u otro porque comparten belleza, elegancia e historia. El nombre de cada kábila y mesnada, en sí mismo, me recuerda un pasado brillante».

Durante muchos años, el periodista ha vivido los desfiles desde dentro, dando cuenta de ellos a través de las páginas de 'La Verdad'. «Eso me ha permitido conocerlos y disfrutarlos, pero siempre he añorado sentirme parte de la fiesta en lugar de contarla. Este año me desquitaré, sin duda».

Respecto a si El Malecón es la ubicación más apropiada para el campamento medieval, considera que «quizá Murcia necesita un gran recinto ferial, bien acondicionado y comunicado. Eso permitiría, además, el impulso de los Huertos y de la Feria del Vino, así como de los conciertos que también ahora acoge El malecón. El problema -advierteH es que eso, por la distribución de la ciudad, alejaría un tanto la fiesta del centro. La decisión no debe ser política. Son los Moros y Cristianos quienes deben acordar dónde se sienten mejor.

Botías cree que las fiestas de Moros y Cristianos necesitan «más apoyo por parte de las administraciones para alcanzar una mayor difusión. Tenemos unas fiestas espléndidas, un clima envidiable para disfrutarlas y un carácter abierto y acogedor. Solo nos falta que el resto del mundo conozca qué celebramos y cómo lo celebramos».

Sergio Ruiz Luján (Murcia, 1994) es el autor del cartel anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos. Su profesión es tatuador y especialista en maquillaje de caracterización y efectos especiales. Es moro y cristiano. En las fiestas de Murcia es miembro de la kábila Ibn Arabí y en Alicante, donde nació su padre, es cristiano con el grupo Caballeros del Cid. También es miembro de la compañía de teatro Civita Murcie.

El óleo que ha pintado representa la llegada cristiana a Murcia. «Al fondo se ve la Catedral y he pintado a un caballero a galope, que lega a la ciudad ocupada por los moros. Los personajes son muy renacentistas» explica Ruiz Luján que también ha hecho el cartel de Moros y Cristianos para Molina de Segura.