Las bibliotecas de Murcia cierran la campaña de verano con más de 20.000 libros prestados El género más buscado por los usuarios ha sido la novela de intriga y policíaca, seguida de los títulos históricos

La campaña de fomento de la lectura realizada por la Concejalía de Educación de Murcia con motivo del periodo estival llegó al final este lunes con un saldo de 20.571 libros alquilados. Esta iniciativa, que ha permanecido activa durante más de dos meses, ha permitido a los aficionados a la lectura alquilar hasta 15 ejemplares por usuario.

De esta manera, los usuarios de las 18 sedes de las bibliotecas municipales podido disfrutar de la lectura en formato físico y digital, siendo un 80% de los libros solicitados de género de intriga y policial, seguidos de las novelas históricas.

Respecto a la red municipal de bibliotecas de Murcia, la que más libros prestó por carné desde julio ha sido la ubicada en La Alberca, con un total de 4.319 ejemplares cedidos; seguida de la de El Carmen, con 2.559, y la de Santiago el Mayor, con un total de 2.772 préstamos.

El resto de bibliotecas, por orden de préstamos, fueron las de Beniaján, El Palmar, Espinardo, Cabezo de Torres, Javalí Nuevo, La Ñora, San Basilio, Río Segura, José Saramago, Puente Tocinos, El Raal, Guadalupe, Cronista Antonio Botías, El Puntal y el bibliomercado Saavedra Fajardo.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, destacó que «el objetivo de esta campaña es fomentar la lectura dando facilidades a los usuarios para que puedan pedir más préstamos de libros y que viajen con ellos en sus vacaciones, ya que en el periodo estival es cuando se incrementa este servicio en las bibliotecas municipales. Es el caso de La Alberca, que de prestar una media de 1.600 libros durante el año, ha pasado a los 4.319 libros desde julio hasta ahora».

Hay que recordar que a lo largo del año los plazos de préstamo ordinario son un máximo de 10 libros durante 15 días, con prórroga de hasta 15 días más.

