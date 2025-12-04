El belén móvil de Casillas, en Murcia, vuelve a una Navidad marcada este año por los nacimientos La llamativa obra estrenará emplazamiento en la pedanía en dos semanas; el Salón de Plenos expondrá este año el belén de las Agustinas, con piezas de Nicolás y Francisco Salzillo

Pedro Navarro Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:13 | Actualizado 12:55h. Comenta Compartir

«Me causa satisfacción la vuelta de algo que me vincula a mi niñez». Así anunciaba el alcalde de Murcia, José Ballesta, este jueves el retorno de uno de los clásicos de la Navidad murciana, el cual llevaba alrededor de una década alejado de ella. Se trata del Belén Móvil de Casillas, cuyo más de medio millar de piezas, dotadas de movimiento, estrenarán emplazamiento, además permanente, en el nuevo edificio de la Casa del Belén construido por el Ayuntamiento de Murcia en Casillas.

Los leñadores que cortan troncos, mulos que andan o pollos que picotean volverán a hacer las delicias de los más pequeños, como ha ocurrido durante décadas, gracias a esta obra, de propiedad privada, y que ahora se podrá contemplar durante todo el año, salvada la problemática que suponía su montaje y desmontaje cada año, dada la fragilidad de las piezas. La fecha de inauguración no tiene todavía un día concreto pero está prevista para la semana previa a la de Nochebuena, es decir, del 15 al 21 de diciembre.

Destacó el alcalde, que muchos de los eventos más importantes de estas fiestas navideñas en Murcia -que suman más de 400 en decenas de localizaciones- se articularán en torno, precisamente, a la figura del belén. Así, junto al mencionado Belén Móvil de Casillas, el belén municipal abrirá sus puertas el 8 de diciembre en su ubicación habitual, la del Palacio Episcopal, a partir de las 6 de la tarde, con la actuación del Orfeón Fernández Caballero. Este año corresponde este honor a una obra realizada por la Asociación Belenista de Fuente Álamo.

Además, en el Salón de Plenos Municipal no se quedará tampoco en 2025 sin su nacimiento. Así, tras la exposición del Belén napolitano de Francisco Salzillo en 2023 y de la Sagrada Familia del imaginero murciano en 2024, en 2025 será el momento de su padre. De esta manera, se expondrá un belén, el de las Agustinas, con piezas realizadas por Nicolás Salzillo -y también De Francisco-, aprovechando además el reciente hermanamiento de la ciudad de Murcia con Santa María Capua Vetere. Abrirá sus puertas el día 20 de diciembre con un concierto de la Coral Discantus y podrá visitarse hasta el 5 de enero en horario de mañana y tarde.

También podrán contemplarse otros belenes, por ejemplo, en la iglesia de San Esteban -también obra de la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo-, el de la Federación de Peñas Huertas, expuesto en su sede, o el de la Peña Huerta a Las Tenajas, que se exhibirá en el Centro Cultural Puertas de Castilla. Más allá de una manifestación navideña tan mediterránea y tradicional como es la de los nacimientos, la programación municipal para estas fiestas traerá otras variadas propuestas pensadas para todos los públicos, pero como un espíritu predominantemente familiar.

Turno para la Glorieta

Tras la inauguración del alumbrado festivo y el encendido del gran árbol de la plaza Circular, las navidades de la capital murciana cubren este viernes un nuevo hito de este año con la inauguración del mercadillo de la Glorieta y la vuelta de la proyección del Cuento de Navidad, que este año estrena personaje, 'Oscurín'. Además, en el acto se desvelará la canción de este año de la Navidad de Murcia, a cargo nuevamente de Kuve y contará con un concierto de la artista Carmesí. También este viernes comenzarán a girar las atracciones de Navilandia en La Fica.

«Estas fiestas se vertebran en Murcia de norte a sur, empezando por la plaza Circular, para seguir por el mercado de artesanía de Alfonso X, pasando por Santo Domingo, atravesando la plaza Cardenal Belluga, que este año cuenta con decoración especial, enfilando la Glorieta antes de acabar en el Jardín de los Sueños del Malecón», subrayó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés. Precisamente la experiencia inmersiva de el Jardín de los Sueños también será otra de las propuestas que arranquen próximamente, en concreto el próximo día 12 de diciembre, el cual podrá visitarse hasta el día 4 de enero de 18.30 a 23 horas.

Mientras, la plaza Belluga, estrenada como entorno navideño de relevancia este año, acogerá conciertos entre el 23 y el 28 de diciembre, dentro del ciclo Sones Navideños, en los que participarán la Agrupación Juvenil de Cabezo de Torres, diversos cantantes líricos, Los Parrandboleros, Christmas Jazz Band con José Blaya y el conjunto Russinger Gospel. Por otra parte, el municipio contará con hasta 25 desfiles y cabalgatas, sumando las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos. El más tempranero, Papá Noel, llegará el día 22 a la plaza Cardenal Belluga el día 22 de diciembre, a las 18 horas, con un gran espectáculo, tras el cual se retirará a su casita de la calle Basabé, como preparación de su desfile del día 24 a mediodía.

Mientras, los Reyes Magos, que no faltarán a su Cabalgata -para la que se agotaron este miércoles todas las sillas y que se venden a beneficio del CERMI- contarán nuevamente con la anunciación de su llegada a cargo del Emisario Real, que llegará a la plaza Belluga el 4 de enero dispuesto a recoger las cartas para sus Majestades de todos los niños de Murcia. Además de numerosos talleres y actividades en diversos emplazamientos, los espectáculos piromusicales de Año Nuevo del gran árbol (1 de enero) y de los Molinos del Río (2 y 3 de enero), completan la programación.