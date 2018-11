Ballesta promete que seis de sus grandes proyectos serán realidades el próximo año

Sigue sin soltar prenda sobre su futuro político, pero está tan convencido de que el Partido Popular mantendrá el Ayuntamiento que se refirió al candidato socialista a la alcaldía, José Antonio Serrano, como «el futuro líder de la oposición». Y es que el alcalde, José Ballesta, considera que el PP partirá con ventaja en las elecciones porque 2019 será «el año de las realidades», en el que finalizarán al menos seis de los grandes proyectos que se han iniciado en este mandato, como el nuevo paseo fluvial sobre el Segura, el centro de interpretación de La Contraparada, la guardería de La Paz, la vía verde de la Cordillera Sur, la rehabilitación del Cuartel de Artillería y la peatonalización completa de la avenida Alfonso X El Sabio.

Así lo anunció ayer el propio Ballesta durante el Debate sobre el Estado del Municipio, donde defendió el trabajo en estos tres años y medio de gobierno frente a la crítica general por parte de la oposición de que su gestión ha aportado más propaganda que otra cosa. «Hemos establecido un proyecto de ciudad consensuado con la sociedad murciana que trascenderá a esta Corporación», justificó el regidor.

Además, el alcalde estableció las líneas para el futuro, se presente o no a la reelección, que vendrán marcadas por dos grandes iniciativas anunciadas en las últimas semanas: el parque arqueológico de Monteagudo, que se incluirá dentro del plan 'Murcia Medieval', y el proyecto Conexión Sur, cuyo objetivo es aprovechar el soterramiento de las vías del tren para extender el centro urbano, de forma que abarque todo el espacio que hay entre la plaza Circular y la estación del Carmen, con La Glorieta como epicentro.

Paz social

Ballesta comenzó su intervención evocando el Pleno de constitución de la Corporación, en junio de 2015, donde varios colectivos, como las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y los vecinos que reclamaban el AVE soterrado, se manifestaban en la puerta del Consistorio. «Hoy, afortunadamente, podemos decir que algunas de aquellas demandas están resueltas y otras se encuentran en vías de solución», destacó el alcalde, quien reivindicó su moderación durante este tiempo en el que, pese a estar en minoría y sin tener suscrito ningún pacto de gobernabilidad, ha conseguido sacar adelante cada año los Presupuestos municipales, apoyándose unas veces en el PSOE y otras en Ciudadanos. «Debemos ser conscientes de que se han terminado los tiempos de los hiperliderazgos. Es el momento de la concertación y del acuerdo», insistió.

Menos endeudamiento

Sobre sus logros en estos tres ejercicios, la primera autoridad municipal presumió de haber saneado las cuentas públicas, reduciendo el endeudamiento un 25% (no contabilizó el coste del tranvía, que el Ministerio computa como deuda pero el Ayuntamiento no estima como tal) a pesar de contar con una insuficiente financiación por parte del Gobierno central y el regional. «Murcia recibe 213 euros por habitante, mucho menos que otras ciudades como Sevilla, Valencia, Málaga o Zaragoza. Añadimos a esto que afrontamos cada año 39 millones de euros por competencias que no nos corresponden», lamentó.

Así lo ven los portavoces Nacho Tornel. Cambiemos Murcia: «La inteligencia no ha caracterizado la gestión municipal» Según Nacho Tornel, no se ha realizado durante este mandato ni una actuación que mejore realmente la vida de los vecinos. «Este equipo de gobierno se va a ir sin dejar huella. Vamos a tener una ciudad inteligente, con muchos chips por todos sitios, pero la inteligencia no ha caracterizado la gestión», indicó el portavoz de Cambiemos. Rebeca Pérez. Partido Popular: «Somos más que un gran equipo, somos una gran familia» La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, secundó las palabras del alcalde en el sentido de que el próximo año será «el de las realidades» con la culminación de muchos proyectos. Defendió la unidad del equipo de gobierno, revelando que son «una gran familia» e invitando a la oposición «a contagiarse de nuestro entusiasmo». Susana Hernández. PSOE: «Ocultan los problemas con luces de colores y pintura» Para la portavoz socialista, Susana Hernández, Murcia no ha cambiado nada en estos años «más allá del enlosado de Alfonso X y del mural de La Paz». «Se ocultan los problemas de los murcianos con luces de colores y pintura», criticó la concejal, quien acusó a Ballesta «de ser solo el alcalde de las cuatro calles del centro de la ciudad» Mario Gómez. Ciudadanos: «Trabajando juntos conseguiremos una Murcia mejor» Mario Gómez, de Ciudadanos, apenas hizo alusiones personales al regidor durante sus intervenciones. Sí reivindicó que las propuestas de su grupo «responden a reclamaciones de los murcianos» y animó al resto de partidos a seguir su política de colaboración con el Ejecutivo municipal. «Trabajando juntos conseguiremos una Murcia mejor». Alicia Morales. Ahora Murcia: «Ballesta vive ensimismado en su torre de marfil» «Ballesta es el alcalde de los monólogos y vive ensimismado en su torre de marfil», estima la portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, quien denunció que los problemas reales de la gente pasan desapercibidos para el equipo de gobierno de La Glorieta, pues «Murcia sigue estando a la cola en casi todos los indicadores de riqueza y bienestar social». Francisco J. Trigueros. No adscrito: «Acelerarán en 2019 para engatusar a la ciudadanía» El edil no adscrito Francisco Javier Trigueros cree que Ballesta llegó con unas condiciones muy favorables, «pues era difícil hacerlo peor que Cámara», pero entiende que ha desaprovechado la oportunidad. «Muchos dichos y pocos hechos», resumió Trigueros, quien acusó al PP de acelerar el ritmo en 2019 «para engatusar a la ciudadanía».

En ese sentido, recordó también que en estos años no se han subido los impuestos, tasas y precios públicos, que se encuentran congelados, mientras que el presupuesto destinado a la Concejalía de Derechos Sociales se ha incrementado en un 33,43% desde 2015, pasando de 22 a 29,5 millones de euros, con el consiguiente beneficio para los ciudadanos con mayores necesidades. «Nada de esto es virtual», recalcó José Ballesta, quien reprochó a los partidos de la oposición, principalmente a los de la izquierda (PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia), que se apropien de la bandera de la solidaridad y la justicia social.

Asimismo, destacó el alcalde que durante este mandato se ha producido el despegue del sector turístico y adelantó que 2018 se cerrará con las mejores cifras de la historia de la ciudad en cuanto a visitantes (se espera superar la barrera de los 500.000) y las pernoctaciones (más de 800.000). El impacto económico de la actividad turística ha crecido un 77% desde 2015, superando los 262 millones de euros.

Más de 500 compromisos

En un discurso de marcado carácter intelectual, en el que tuvieron cabida autores como Cervantes, Bauman, Borges, Goethe y Platón, Ballesta hizo gala de otros logros conseguidos en este mandato, en el que calcula que se han cumplido más de 500 compromisos. Resaltó la puesta en valor de la huerta, con la rehabilitación de los molinos de Batán y del Amor, así como las iniciativas desarrolladas para favorecer la movilidad urbana, con los 35 kilómetros de carril bici, el fomento del vehículo eléctrico y la recuperación de servicios de transporte público como el Buhobús. En 2019, además, se asumirán las competencias del autobús con las pedanías, cedidas por la Comunidad. También se acordó de 'MiMurcia', que convertirá el municipio en una ciudad inteligente; de la Cárcel Vieja, cuyo proyecto de ejecución se entregará el próximo jueves; y del yacimiento de San Esteban, que recibirá de manera inmediata las primeras visitas guiadas con el desarrollo de la 'fase cero'. Sacó pecho por haber logrado la implicación del Estado en este proyecto de recuperación del arrabal de la Arrixaca.

«Hemos avanzado mucho en estos años, pero ni mucho menos es suficiente», declaró el alcalde, quien confesó que, debido a su «inconformismo», está sometido a «una excesiva autocrítica», así como, según su parecer, a un alto grado de exigencia por parte de los medios de comunicación.

«Durante estos años hemos procurado conjugar la lealtad con la tierra en la que hemos nacido con el orgullo sano de haber crecido en ella. Son los principios fundamentales que han impulsado nuestra acción, por encima de compromisos políticos o dependencias ideológicas», concluyó Ballesta, quien aunque no dio pistas sobre sus intenciones de cara a las próximas elecciones, sí dejó claro que, para él, «ser alcalde es un impagable privilegio».