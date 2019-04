Ballesta pone a punto su artillería El alcalde tiene listo el programa electoral, con la movilidad y la cultura como ejes DAVID GÓMEZ Murcia Domingo, 7 abril 2019, 10:09

No parece que el alcalde, José Ballesta, tenga activado el modo electoral. Su rostro no aparece en los carteles publicitarios situados junto a las carreteras ni tampoco se le ve mucho por los actos de partido de los fines de semana. Sigue con su agenda pública, cargada de actividad lúdica y cultural, y da la sensación de que la cosa de los comicios no fuera con él. Pero sí que va.

Ballesta y su equipo de colaboradores más cercanos llevan tres meses de intenso trabajo para engrasar la maquinaria electoral y preparar el programa político que se ofrecerá a los murcianos el 26-M. «Ya tenemos músculo y cerebro», señalan en la Glorieta. Hasta el punto de que, aseguran, existe un ejército formado por 1.500 personas dispuestas a dar la cara por el alcalde en barrios y pedanías, en una campaña en la que, debido a la enorme competencia que hay en el electorado de centro derecha, habrá que ir puerta por puerta para arañar cada voto.

Estos colaboradores, algunos ajenos al PP, son el fruto de los encuentros ciudadanos en barrios y pedanías que iniciaron el pasado otoño el alcalde y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. En estos actos se constituyeron unos grupos de trabajo que fueron luego entrenados por el núcleo duro de Ballesta, formado por los ediles José Guillén, Rebeca Pérez y Marco Antonio Fernández, entre otros. A estos equipos se les asignó una misión concreta (voto por correo, movilización, logística electoral, programa, etcétera) y que están listos para ponerse a trabajar al cien por cien una vez que terminen las elecciones nacionales del 28 de abril.

Reuniones con gurús

Del «cerebro», del proyecto político, se está ocupando personalmente el regidor. Fuentes de la Glorieta afirman que Ballesta mantuvo en el último trimestre multitud de reuniones con distintos profesionales de reconocido prestigio en la ciudad (entre los que hay filósofos, arquitectos, ingenieros, sociólogos) con el propósito de recoger ideas para plasmarlas en el programa electoral, «que no será un programa al uso, con una serie de propuestas, sino un nuevo modelo de ciudad».

Así, además de las anunciadas iniciativas Conexión Sur (para aprovechar el soterramiento y extender el centro de la ciudad hacia la zona que dejan libre las vías) y Las Fortalezas del Rey Lobo (crear un parque arqueológico en Monteagudo), Ballesta ofrecerá a los electores un innovador sistema de movilidad, que incluirá más accesos a la ciudad y más aparcamientos disuasorios, y «una revolución en el aspecto cultural», con el fin de sacar partido a las nuevas infraestructuras como la Cárcel Vieja y los pabellones uno y dos del Cuartel de Artillería.