Ballesta no desvela a qué candidato votará y apuesta por la integración en el PP El alcalde evita decantarse públicamente por Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría, al contrario que López Miras D. G. C. MURCIA Miércoles, 18 julio 2018, 01:59

El alcalde de Murcia, José Ballesta, no tiene intención de desvelar a qué candidato votará en el congreso extraordinario que el Partido Popular celebra este fin de semana en Madrid para elegir a su nuevo líder nacional tras la renuncia de Mariano Rajoy. Ballesta evita así seguir el ejemplo del presidente de la Comunidad y del PP regional, Fernando López Miras, quien sí anunció el lunes públicamente su apuesta por el diputado Pablo Casado como presidente del partido frente a Soraya Sáenz de Santamaría.

Durante la presentación del acuerdo con Ciudadanos para la aprobación de los Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia de 2018, el regidor, que tiene derecho a voto en el cónclave al ser compromisario nato, aseguró que no había tenido todavía tiempo de valorar los proyectos que tanto la exvicepresidenta como el diputado por Ávila tienen para el futuro del PP, pues en estas últimas semanas había estado centrado en la negociación con la dirección regional de Cs para el apoyo de los cuatro concejales de la formación naranja a las cuentas públicas municipales. Una vez suscrito el pacto, Ballesta empezará ahora un proceso de reflexión para decidir su voto el próximo sábado. «Con todo este ajetreo que hemos vivido en los últimos días, les aseguro que no he tenido tiempo de reflexionar sobre esta cuestión. Además, quedan todavía muchos días para la votación. Les aseguro que no he tenido tiempo de pensar en ese tema», aseguró el alcalde murciano a preguntas de los periodistas.

De lo que sí es partidario el alcalde de Murcia es de que, una vez que se conozca el resultado de la votación, el aspirante que resulte ganador realice un esfuerzo para integrar a los miembros de la candidatura perdedora en el Comité Ejecutivo Nacional que constituya, con el fin de evitar la división en el partido. Ballesta está siendo miembro activo de una corriente interna del Partido Popular que propone que el sábado se vote solo al presidente y no a listas cerradas, de forma que la futura dirección se elija posteriormente por consenso.

Además de Ballesta, serán compromisarios con derecho a voto en el congreso popular los concejales del Ayuntamiento de Murcia José Guillén, Rebeca Pérez, Conchita Ruiz , Maruja Pelegrín, Rafael Gómez y Marco Antonio Fernández. En representación del Partido Popular en el municipio de Murcia también acudirán al cónclave, entre otros, las consejeras del Gobierno regional Adela Martínez-Cachá y Violante Tomás, los directores generales Enrique Ujaldón (uno de los cargos públicos murcianos que apoya a la exvicepresidenta), Alicia Barquero, Nuria Fuentes y Manuel Durán, así como la exconsejera Encarna Guillén. Todos ellos fueron elegidos por los militantes que participaron en la primera votación que tuvo lugar el pasado 5 de julio.