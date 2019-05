Ballesta destaca en el Pleno de despedida «el trabajo ejemplar de todos los concejales»

Fue el último Pleno ordinario de este mandato corporativo y, por tanto, la última ocasión para presentar y debatir mociones. Más de la mitad de las veintena de propuestas fueron aprobadas por unanimidad y el resto -menos una que fue rechazada y otra retirada- salieron adelante por mayoría de votos, si bien los ediles de la oposición no desaprovecharon la ocasión para criticar la baja ejecución de los acuerdos de plenos anteriores.

El alcalde, José Ballesta, tuvo unas palabras de despedida, en las que mostró su «agradecimiento sincero por el trabajo ejemplar de todos los concejales, que ha contribuido a dignificar la actividad política anteponiendo el interés por la búsqueda del bien común sobre el particular y dando ejemplo de ello estos cuatro años». El regidor resaltó que «siempre han estado más en el esfuerzo del acuerdo que en la comodidad del desacuerdo».

Alicia Morales recordó que «no vamos a concurrir a las elecciones como Ahora Murcia, pero vamos a seguir trabajando por el municipio», y dio las gracias «a las 18.000 personas que nos votaron hace cuatro años». La portavoz de esta formación, que es profesora de la Facultad de Letras de la UMU, aseguró que «ha sido un orgullo y un privilegio representar a los vecinos de Murcia».

Mario Gómez promete «debates prácticos y menos tediosos» si llega al equipo de gobierno

El portavoz de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, que tampoco repite en las listas municipales, confesó que «ser concejal te hace crecer y tener perspectiva de servicio público». Después de ocho años como concejal, continuará su labor de docente dando clases de francés en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Cartagena.

Mario Gómez, que vuelve a encabezar la lista de Ciudadanos, justificó que su grupo no presentara al Pleno ninguna moción «porque lo que el ejecutivo local no ha hecho en los últimos cuatro años difícilmente lo impulsará en los apenas quince días de legislatura que quedan antes de las elecciones del 26 de mayo». Su compromiso es reformar el Reglamento del Pleno si su partido llega al equipo de gobierno «para hacerlo más eficiente y efectivo, con debates menos tediosos y más prácticos».

La portavoz del PSOE -y desde el pasado domingo senadora electa-, Susana Hernández, lamentó «tener que traer al Pleno mociones repetidas porque, a pesar de haber sido aprobadas previamente, no han sido ejecutadas». De los logros de esta legislatura, destacó el plan especial de inversiones en pedanías, dotado con 14 millones de euros.

El concejal no adscrito Javier Trigueros, que abandonó Ciudadanos a mitad de la legislatura, se presenta el 26 de mayo como cabeza de lista al Ayuntamiento por el partido Contigo Somos Democracia.

Del PP no repetirán con seguridad Rafael Gómez y Lola Sánchez (no incluidos en la lista municipal) ni Conchita Ruiz (que iba de número 4 al Congreso y no ha logrado escaño) ni Maruja Pelegrín (que va en la candidatura a la Asamblea Regional el 26-M).

La Corporación volverá a reunirse en sesión extraordinaria el próximo lunes, con un único punto en el orden del día: la adenda al convenio de 2006 para el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad, que desbloqueará la financiación que el Ayuntamiento debe aportar para las obras. Se aprobará un aumento presupuestario para financiar 15,5 millones de euros, lo que permitirá contratar las obras de soterramiento pendientes, desde la estación del Carmen hasta Barriomar y desde este barrio a Nonduermas.