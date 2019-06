«Ballesta ha dejado muchas competencias a un grupo minoritario» José Antonio Serrano. / g. carrión José Antonio Serrano será portavoz de los socialistas pero continuará como jefe de Urgencias en el hospital Morales Meseguer MARÍA JOSÉ MONTESINOS Jueves, 20 junio 2019, 08:45

Para el cabeza de lista municipal del PSOE y futuro portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, «Ballesta ha dejado muchas de sus competencias en un grupo minoritario. Hay que preguntarse si se debe a que quería mantener el cargo de alcalde a toda costa». Esta es la primera valoración de Serrano, aunque advierte de que «tendré que reunirme con mi grupo para analizar la cuestión». También quiere mantener una reunión con Ballesta, «para que me dé su visión y yo le daré la mía».

El Grupo Socialista tiene esta legislatura nueve concejales, tres más que en la anterior, pero todavía no tiene conocimiento de las dependencias que ocupará ni de los ediles que podrá tener con dedicación exclusiva. El propio Serrano indica que «yo he llevado la campaña al 100% sin tener que dejar mi trabajo (es médico, jefe de Urgencias del hospital Morales Meseguer). Adelanta que «como concejal no voy a estar sentado en un despacho, sino que continuaré con las visitas a barrios y pedanías, además de asistir a las comisiones y sesiones de Pleno».

Adelanta que «nuestra primera moción será para realizar una auditoría de todos los grandes contratos del Ayuntamiento».