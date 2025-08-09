La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios realizan reparaciones en el colegio Giner de los Ríos de Santiago el Mayor. Ayto.

El Ayuntamiento repara las filtraciones de agua en dos colegios de Santiago el Mayor

El Consistorio de Murcia invierte 44.613 euros en las mejores de ambos centros

LA VERDAD

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:10

Con motivo del periodo estival, el Ayuntamiento está acometiendo obras de mejora en diferentes centros educativos aprovechando que las aulas están vacías. El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, acompañado de la presidenta de la Junta Municipal de Santiago el Mayor, María del Pilar Balsalobre, ha visitado las actuaciones que se están realizando en los CEIP Santiago el Mayor y Francisco Giner de los Ríos, en donde principalmente se están reparando las cubiertas y otras mejoras para evitar filtraciones y acumulación de agua en estos espacios.

Con una inversión total de 44.163 euros, estas obras se están ejecutando íntegramente durante los meses no lectivos para evitar interferencias con el desarrollo del curso escolar.

En concreto en el CEIP Santiago el Mayor las obras se centran en la sustitución completa de la bajante actual y colocación de una rejilla en el centro del patio del colegio, de tal manera que se da solución a la acumulación de agua que se estaba dando en días de lluvia en este centro educativo.

Uno de los baños en los que se han acometida reparaciones. Ayto

Además se van a reparar las zonas afectadas por las filtraciones de agua, reforzando con la aplicación de tratamientos antihumedad, y pintar las aulas y áreas comunes que se hayan visto deterioradas por esta cuestión.

Respecto al CEIP Francisco Giner de los Ríos, el proyecto de mejora y renovación se está centrando en reparar las cubiertas, y restauración de techos y mobiliario fijo afectados por la humedad. En este centro igualmente se va a pintar aulas y zonas comunes en los que las humedades sean visibles.

Las obras se está realizando bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, empleando materiales certificados (como madera con sellos FSC o PEFC) y soluciones constructivas respetuosas con el medio ambiente.

Marco Antonio Fernández ha destacado que «estas inversiones no solo responden a necesidades técnicas, sino que suponen un respaldo directo a las familias de la zona, al reforzar la calidad de los servicios educativos públicos en las pedanías del municipio».

