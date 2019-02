El Ayuntamiento rechaza el recurso de la UCAM contra la clausura de dos aularios Antonio Navarro Corchón / Juan Carlos Caval Urbanismo achaca a la universidad privada no estar obrando de buena fe, pero le da otro plazo de 15 días para presentar documentos y evitar así perjuicios a los alumnos RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 26 febrero 2019, 02:58

La pérdida de la licencia de actividad para los dos grandes aularios de la universidad privada UCAM, con la consiguiente amenaza de clausura de los mismos, sigue en estos momentos pendiendo como una espada de Damocles sobre el futuro más inmediato de esta institución docente. La Concejalía de Urbanismo ha rechazado el recurso que la Fundación San Antonio interpuso días atrás contra un decreto, firmado por el edil Antonio Navarro Corchón, por el que se declaraba la pérdida de la licencia y el cierre de esos dos inmuebles del campus de Los Jerónimos, en la pedanía de Guadalupe, en los que dan clase a diario cientos de alumnos.

La resolución se basaba en la constatación, por parte de los técnicos municipales, de que la institución no había justificado mediante la documentación requerida el cumplimiento de los requisitos que, en 2011, justificaron la concesión de las licencias de actividad para esos aularios. Es más, la universidad ni siquiera respondió al requerimiento de Urbanismo, cursado el pasado septiembre, para que aportara con urgencia tales certificados.

El 21 de enero pasado, una letrada de la UCAM presentó un recurso de reposición con el fin de tratar de dejar sin efecto esa resolución, aunque sus pretensiones se han visto rechazadas. Así, el concejal de Urbanismo Antonio Navarro Corchón, acaba de dictar un nuevo decreto en el que se rebaten los dos argumentos principales del recurso: uno, la vulneración del principio de seguridad jurídica y de confianza legítima; y dos, que la licencia de actividad sigue vigente y no puede ser anulada.

En septiembre se le pidió a la Fundación San Antonio que aportara certificados, «pero hizo caso omiso»

En concreto, y respecto de la primera consideración, admite el Ayuntamiento que hay un principio de buena fe y confianza legítima que las instituciones públicas deben cumplir, pero le recuerda seguidamente a la UCAM que eso es lo que se hizo cuando en septiembre pasado se le volvió a dar la oportunidad de presentar la documentación requerida para mantener en vigor la licencia. Lejos de hacerlo, la Fundación San Antonio «hizo caso omiso y no presentó ni alegaciones, ni documentos, ni justificaciones algunas».

Ese no darse por enterado lleva al Consistorio a advertir de que, en el caso de la UCAM, «los hechos constatados desvirtúan la buena fe de la promotora» del recurso.

Por lo que se refiere a la afirmación de que la autorización para desarrollar la actividad docente sigue vigente, Urbanismo deja constancia de que, según la ley, «no se puede entender obtenida la licencia de actividad por el mero ejercicio a lo largo del tiempo», ni siquiera «por la tolerancia de los órganos públicos competentes». Este parece ser, en concreto, el caso del Consistorio murciano, que desde 2011 no había requerido la documentación necesaria a esta universidad privada. Pero, insiste el decreto, ni siquiera la desidia de la Administración puede justificar esa licencia que la UCAM reclama, «pues no le supone al promotor ningún tipo de derechos adquiridos, ya que el mayor o menor tiempo de duración de esa situación irregular no le confiere legitimación alguna para su ejercicio».

Justificación o cierre

Por todas esas razones, Urbanismo rechaza el recurso de la institución docente, lo que la condenaría al cierre de los dos aularios. Pese a ello, y con el objetivo de evitar «daños o perjuicios de difícil o imposible reparación» a terceras personas, en este caso a los alumnos de la UCAM, el Ayuntamiento otorga un nuevo e improrrogable plazo de quince días para que aporte los documentos que se le han requerido. Y se le advierte de que, si esta vez tampoco ofrece una respuesta satisfactoria, «se procederá al levantamiento de la suspensión» y, con ello, a la clausura de los dos inmuebles.

La formación política Ahora Murcia, impulsora de varias denuncias por las supuestas irregularidades urbanísticas en el campus de Guadalupe y que se encuentra personada en el expediente administrativo con el fin de garantizar el riguroso cumplimiento de la legalidad, confirma que está siguiendo de cerca todos los movimientos sobre este asunto.