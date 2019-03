El Ayuntamiento pide rostros que den la cara a favor de la limpieza Antonio Igualada, Rebeca Pérez y Miranda Alcaraz. / e. botella / agm El 'photocall' estará instalado hoy en la plaza de Belluga, de 10 a 14 horas, y las imágenes aparecerán en mupis y redes sociales de la campaña 'Yo no lo soy, ¿y tú?' MARÍA JOSÉ MONTESINOS Viernes, 15 marzo 2019, 08:12

Quizá una manera de mantener más limpia la ciudad y de velar para que se respeten y se cumplan las normas básicas en materia de limpieza sea que los vecinos den la cara y se impliquen directamente prestando su imagen para una campaña publicitaria. Con esa idea nace 'Yo no lo soy, ¿y tú?', en la que ya han participado dos jóvenes del municipio, entre ellos Miranda Alcaraz, que ayer estuvo en la presentación junto al delegado de Ferrovial en Murcia, Antonio Igualada, y la concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, Rebeca Pérez.

Quienes lo deseen pueden acudir hoy a la plaza de Belluga, entre las 10 y las 14 horas, y participar en el 'photocall' y su foto aparecerá en la campaña en mupis, transporte público y redes sociales del Ayuntamiento. La concejal insistió en la importancia de la concienciación, y aseguró que «trabajamos en colaboración con la Concejalía de Seguridad y la Policía Local para sancionar las conductas incívicas». En este sentido, aseguró que «yo he firmado expedientes de denuncias en los que se reprende de forma dura a los infractores». En 2018 se tramitaron 38 expedientes por arrojar desperdicios a la vía pública, con multas de 105 euros; 23 por no utilizar los contenedores (301 euros); y 4 por depositar los residuos urbanos no domiciliarios en lugares no autorizados (con sanción de 6.001 euros). En lo que respecta a multas por no recoger los excrementos de los perros, se formularon 57 denuncias, 6 más que en 2017. Igualada pide que se denuncie si se observan comportamientos incívicos llamando al 900 511 133 o en murciaciudadsostenible.es.