El Ayuntamiento de Murcia ultima soluciones para la carga de los casi veinte buses eléctricos

Sin uso por falta de capacidad de carga. Así han estado, durante meses y meses, la gran mayoría de los autobuses eléctricos de la ... marca Irizar adquiridos por la Comunidad Autónoma con cargo a fondos Next Generation. Ahora que una docena de ellos han sido cedidos al Ayuntamiento de Murcia, en virtud del decreto de delegación de competencias para la gestión de las líneas de Alcantarilla, Santomera y Beniel, el Consistorio capitalino se ha encontrado con el mismo problema, al cual se le parece haber encontrado solución.

Hay que recordar, además, que la concesión municipal de transporte público por carretera acaba de adquirir otro puñado de vehículos eléctricos, los siete tranvibuses articulados de la marca china YuTong, de los cuales cuatro ya están preparados para su uso en las cocheras de Latbus, en El Palmar, y los otros tres están siendo adecuados para el servicio en otras de las instalaciones con las que cuenta Monbus en Barcelona, una vez que estos han sido liberados por el servicio de aduanas del puerto de la Ciudad Condal.

Por tanto, la flota municipal cuenta en estos momentos con casi una veintena de vehículos cien por cien eléctricos, que deben ser cargados a diario, si se quiere que todos presten servicio a la misma vez, algo que no está previsto de manera inmediata, pero que debe ocurrir a medio plazo, más aún teniendo en cuenta que todo apunta a que los tranvibuses podrían comenzar a circular con el inicio de la campaña de navidad, fijada tradicionalmente en torno al puente de la Constitución. Mientras, dos o tres unidades de Irizar se estrenarán esta semana en las líneas bajo delegación autonómica, tras la realización en los últimos días de diversos recorridos en pruebas, y el resto lo harán «paulatinamente», según las necesidades del servicio, tal y como apuntan fuentes de la Concejalía de Movilidad.

Ya se ha solicitado a Iberdrola un incremento de la potencia para abastecer a la flota del nuevo modelo

En principio, la recarga de las baterías de los vehículos articulados se encuentra más que resuelta, ya que junto a estas siete unidades, se han comprado al fabricante chino cuatro cargadores dobles, para cuya instalación y electrificación se han hecho obras en las cocheras de Latbus, las cuales usa en estos momentos Monbus para gestionar las líneas de pedanías. Estos dispositivos se encuentran ya prácticamente operativos, según indican las mismas fuentes. Además, se ha pedido una pequeña adaptación de potencia a Iberdrola para facilitar también la carga, mediante estos cuatro cargadores, de algunos de los doce autobuses cedidos por la Comunidad Autónoma, los cuales son compatibles con la misma.

De hecho, hay que tener en cuenta que estos modelos de YuTong disponen de un modo de carga ultrarrápida que permite tenerlos preparados, al cien por cien de su autonomía, en apenas dos horas, lo que deja libre una amplia horquilla de tiempos durante la noche para poder enchufar otros vehículos. No obstante, el decreto de delegación de competencias por parte de la Comunidad Autónoma recoge entre sus condiciones el compromiso de la Administración regional de poner a disposición del Consistorio los puntos de recarga de titularidad autonómica que se habilitarán en la nave multiusos que la Consejería de Educación tiene en Alcantarilla.

Asimismo, la concesión municipal podrá hacer uso de los cargadores específicos para camiones instalados en la base que la compañía logística Disfrimur tiene en el Centro Integrado de Transportes de Murcia (Citmusa), localizado en la pedanía murciana de Sangonera la Seca, gracias a la subestación con la que cuenta Iberdrola en la zona.

Salto en la electrificación

No obstante, el Ayuntamiento de Murcia es consciente de que las características de la flota que se pondrá en servicio con el nuevo modelo de transporte exigirán dar un gran salto en la electrificación de las instalaciones. Y es que aunque el plan de flota será un elemento a valorar de cara a escoger la mejor oferta, se espera que la movilidad cien por cien eléctrica represente una parte muy importante de los vehículos en uso al final de la concesión.

Por ello, por un lado, ya se ha solicitado a Iberdrola una reserva de potencia suficiente, la cual tarda meses en concederse y que llegará por tanto a tiempo para el inicio del futuro modelo. Este incremento en la capacidad de suministro deberá ir acompañado de ciertas obras de adaptación que deberá ejecutar en las cocheras de Latbus –que serán adquiridas por el Consistorio para la prestación del servicio– la empresa que resulte ganadora del concurso.

No obstante, para determinar las características técnicas necesarias de estas instalaciones –demanda energética, potencia, tipología de los puntos de carga, canalizaciones o elementos de seguridad eléctrica– el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, realizó recientemente una visita a las instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), «ya que ellos manejan la mayor flota del país de este tipo y cuentan, por tanto, con la experiencia necesaria para guiarnos».

Instaladas más de 850 cámaras para el seguimiento inteligente del tráfico

El Ayuntamiento ya ha completado la instalación de las 854 cámaras, con sus correspondientes videosensores, financiadas con fondos europeos Next Generation y que permitirán la aplicación de medidas de tecnificación de la gestión del tráfico. «El avance de los sistemas inteligentes nos dará una información digitalizada y en tiempo real capaz de generar alertas cuando se detecten colas, congestiones, anomalías en las velocidades o incidencias calles, pudiendo adoptar medidas inmediatas como regularización semafórica, generación de ondas verdes o reordenación de la circulación del tráfico mediante participación policial, ganando en fluidez y mejorando la convivencia entre los distintos modos de transporte», señala el edil Muñoz.

Ahora se está procediendo a la sincroni zación de los dispositivos. La información facilitada de estos no solo permitirá generar un gemelo digital del tráfico, sino que también contribuirá al funcionamiento de los Sistemas de Ayuda a la Explotación del transporte público (SAE), que gracias a la geolocalización permiten optimizar rutas, dando información en tiempo real tanto a la concesionaria -sobre tiempos de llegada, paradas, incidencias, estados de los vehículos o el número pasajeros- como a los usuarios. El centro de mando del SAE se ubicará en las instalaciones de la concesionaria, pero tendrá conexión con el Centro Único de Seguimiento municipal (CEUS), en Abenarabi, desde donde se podrán adoptar medidas semafóricas o de intervención policial. La visita a la EMT de Madrid también ha permitido tomar nota del funcionamiento y configuración de su SAE.