La docena de autobuses eléctricos cedidos al Ayuntamiento por la Comunidad, en el Cuartel de Artillería durante su acto de entrega. G. Carrión / AGM

El Ayuntamiento de Murcia ultima soluciones para la carga de los casi veinte buses eléctricos

Los tranvibuses llegan con cuatro cargadores dobles que se están habilitando en las cocheras de Latbus; la Comunidad aportará otro y se podrá usar el complejo de Citmusa

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:35

Sin uso por falta de capacidad de carga. Así han estado, durante meses y meses, la gran mayoría de los autobuses eléctricos de la ... marca Irizar adquiridos por la Comunidad Autónoma con cargo a fondos Next Generation. Ahora que una docena de ellos han sido cedidos al Ayuntamiento de Murcia, en virtud del decreto de delegación de competencias para la gestión de las líneas de Alcantarilla, Santomera y Beniel, el Consistorio capitalino se ha encontrado con el mismo problema, al cual se le parece haber encontrado solución.

