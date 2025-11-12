El Ayuntamiento de Murcia suma otros 1,1 millones a la partida para cubrir ayudas de emergencia social

Pedro Navarro Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

Hasta 1,1 millones de euros. Esa es la cuantía con la que ha tenido que redotar el Ayuntamiento de Murcia la partida para ayudas directas de emergencia social del año 2025, la cual estaba fijada en 5,5 millones y se agotó a principios del pasado mes de octubre. «Esto ocurrió porque hemos querido cumplir con aquellas que arrastrábamos desde 2024, que debíamos haber denegado y no hemos hecho, y empezar así el año próximo desde cero, lo que haremos tras abonar las 1.500 pendientes», defendió la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, en la presentación de las cuentas de su departamento para 2026.

Así, el año que viene se destinarán 5,9 millones para este concepto dentro de un presupuesto global de la Concejalía de 36,7 millones, casi un 7% más que en 2025. Estas cuentas pretenden «universalizar» el servicio de teleasistencia para los mayores de 80 años que viven solos y están en situación de vulnerabilidad. Actualmente, se atiende a 2.435 vecinos en esa situación, de los 13.000 que viven a esas edades en soledad en Murcia. No precisó Torres cuál será el aumento en el número de atendidos, «ya que no todos son vulnerables».

Por otra parte, destacó que el convenio con Jesús Abandonado para atender a personas sin hogar se ha actualizado para alcanzar los 264.656 euros anuales, dado que «las necesidades se han incrementado», pero no aclaró si se planea abrir algún centro específico para aquellos en una situación psicosocial más grave. Por otra parte, las cuentas de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad crecen un 27% y rozan los 1,9 millones, uno para la inversión en Centros de Mayores.

Temas

Ayuntamiento de Murcia