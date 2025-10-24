El Ayuntamiento de Murcia reclama 325.000 euros a la Mancomunidad del Taibilla por el coste del suministro extraordinario de agua Pone a disposición de los afectados de Sucina y Gea y Truyols una ventanilla única para suministrar la información necesaria para sus reclamaciones

El Ayuntamiento de Murcia reclamará a la Mancomunidad de Canales del Taibilla que los indemnice por el desembolso que ha supuesto para sus arcas y para la empresa municipal de Aguas de Murcia el suministro de agua potable a los vecinos de las pedanías de Sucina y Gea Truyols. Cuantifica el Consistorio en 325.000 euros el montante que ha supuesto este servicio alternativo, que ha sido prestado, de manera extraordinaria, mediante el uso de cubas, tanto de día como de noche, según indicó este viernes el concejal de Planeamiento Urbanístico Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchon. Subraya el edil que 13.000 han sido las viviendas afectadas en estas dos localidades y en las urbanizaciones que pertenecen a ellas.

Precisa, no obstante, que aunque en ellas se encuentran empadronadas algo más de 2.000 personas, cuentan con una población extranjera, permanente o temporal, que viven en estas urbanizaciones y zonas diseminadas sin encontrarse censadas. Todos ellos, no recuperarán, en principio, el suministro de agua hasta el próximo domingo -según ha informado la Mancomunidad-, por lo que será necesario mantener hasta entonces este servicio extraordinario.

Volvió a denunciar Navarro Corchón «la falta de información inicial para todos los municipios afectados -Murcia, Los Alcázares, San Javier, San Pedro y Torre Pacheco-, que nos enteramos a través de un comunicado de un corte de un servicio absolutamente esencial, como es el agua potable, sin que se nos aportaran alternativas». Dicha incidencia se produjo como resultado de la entrada de arrastres en las conducciones de este organismo autónomo, concretamente en el canal de Cartagena -de unos 20 kilómetros de longitud-, como resultado de la DANA del pasado 10 de octubre, afectando a una serie de puntos de suministro del municipio de Murcia, a través de las tomas de Avileses en Roldán, de Baños y Mendigo y Lobosillo.

Añadió el edil que, en ese momento, el Consistorio murciano se puso a trabajar para minimizar un impacto potencial para 27.000 vecinos de las pedanías del Campo de Murcia, con un volumen aproximado de 4.500 metros cúbicos. El esfuerzo logístico, «al límite de nuestra capacidad» se ha traducido en un suministro alternativo «desde el primer día» para la mayoría de las pedanías afectadas a través de otro bombeo y depósito existente cerca del Puerto de la Cadena, al cual no se han podido acoger, por imposibilidad técnica, ni Sucina ni Gea y Truyols, según detalla Navarro Corchón. «Lunes 13 y 14 no hubo agua; en los cuatro días posteriores esta se restringió a las tareas de limpieza y baldeos y ya esta semana el agua es apta para todos los usos, excepto para beber y cocinar», añadió el concejal.

Infraestructuras y ventanilla única

Defendió este, además, que «la población ha estado informada en todo momento por parte del Ayuntamiento de Murcia y de Aguas de Murcia, en coordinación con los alcaldes pedáneos, ya que se han habilitado todos los canales de comunicación, tanto telefónicos, en redes sociales o a través de SMS a los usuarios». «Todavía seguimos yendo al camión a por agua; entendemos que esto se ha debido a una situación de emergencia, pero creemos que, dos semanas después, esto hay que resolverlo cuanto antes y pedir que esto no se vuelva a repetir», apostilló la alcaldesa pedánea de Gea y Truyols, María José Rodríguez.

Por ello, además de la solicitud de indemnización, Navarro Corchón exigió a la Mancomunidad «que acometa de manera urgente inversiones para la renovación de infraestructuras, la cual evite que esta situación se vuelva a producir». Asimismo, pidió una indemnización para las familias y negocios, «a los que esta falta de suministro haya impedido desarrollar su actividad, como el caso, por ejemplo, de algunos restaurantes», para lo cual se va a habilitar «un servicio de información directa que les permita tramitar sus reclamaciones». «Hemos solicitado esta ventanilla única con horarios abiertos o más extensos para que los vecinos podamos ir a reclamar esa indemnizaciones y se nos ha escuchado», confirmó este viernes la pedánea Rodríguez».

