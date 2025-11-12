La aplicación 'Magna Murcia 2025' permitirá seguir minuto a minuto la procesión por el Jubileo de las Cofradías La app permitirá controlar en directo el evento del sábado y ofrecerá información turística, cultural y accesible sobre todos los actos

Murcia se prepara para vivir uno de los acontecimientos más esperados por el mundo cofrade del año, el Jubileo de las Cofradías, que tendrá su punto culminante en la Procesión Magna Jubilar del este sábado 15 de noviembre. Con motivo de esta cita histórica, el Ayuntamiento de Murcia junto con el Cabildo de Cofradías presentó el desarrollo de la aplicación móvil 'Magna Murcia 2025', una herramienta digital que servirá de guía turística, cultural y devocional para residentes y visitantes.

El proyecto, que contó con una gran acogida entre las hermandades participantes, la prensa y la Diócesis de Cartagena, busca ofrecer una experiencia completa y accesible para todos los que asistan a los actos del Jubileo. Así lo presentó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y Álvaro García, cofrade y desarrollador de la aplicación.

'Magna Murcia 2025' reunirá toda la información relacionada con la Magna Procesión y con los actos previos y posteriores. La aplicación, disponible para iOS y Android, contará con un diseño sencillo e intuitivo, e incluirá herramientas adaptadas a personas con discapacidad visual, haciendo uso de tecnologías como VoiceOver.

Entre sus principales funcionalidades destacan los mapas interactivos con las iglesias participantes y los tronos expuestos, el horario de paso en tiempo real de cada hermandad por las diferentes calles del recorrido, la retransmisión en directo de la procesión, incluyendo la ubicación en vivo de cada paso, así como la información sobre aparcamientos, puntos turísticos y previsión meteorológica.

La app será la primera aplicación en España que integra en un solo espacio toda la información de un evento cofrade de gran formato, junto con funciones de seguimiento en directo y contenido turístico.

El proyecto fue diseñado con una visión de futuro, de modo que la app no quedará limitada a la celebración del Jubileo. Tras la finalización de los actos, se transformará en 'Pasión Murcia', una plataforma viva dedicada a difundir el patrimonio religioso y cultural de las cofradías murcianas durante todo el año. Esta versión incluirá fichas históricas de cada hermandad, galerías fotográficas, recorridos, agenda de actos y un apartado de noticias actualizado periódicamente.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, subrayó que «la Procesión Magna será un encuentro histórico que situará a Murcia en el epicentro de la cultura cofrade nacional. La ciudad está viviendo una semana única, en la que tradición, devoción y patrimonio se unirán para mostrar lo mejor de nuestra identidad».