El Ayuntamiento de Murcia se incorpora a la Junta de Ibermutua Pretende reforzar la atención a sus empleados municipales a través de este órgano consultivo y de control en materia de gestión económica, social y prestacional

El Ayuntamiento de Murcia formará parte de la Junta Territorial de Ibermutua, órgano consultivo y de control en materia de gestión económica, social y prestacional de la entidad, según informó el Consistorio. La incorporación se ha concretado durante la reunión mantenida la pasada semana entre el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, con competencias en Recursos Humanos, José Guillén, y el director territorial de Ibermutua, Eduardo Ruiz Esteban, en la que se abordaron también las posibilidades de mejora en la atención médica y prestacional de los empleados municipales.

Ibermutua y el Ayuntamiento mantienen desde hace tres décadas un acuerdo para la cobertura de los riesgos laborales de su personal, periodo durante el cual ha gestionado la protección integral en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los más de 3.200 empleados municipales.

Además de esta cobertura, la mutua asume la protección en situaciones de riesgo durante el embarazo y el periodo de lactancia natural, así como las prestaciones relacionadas con el cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, lo que ha permitido consolidar un modelo de acompañamiento integral para los trabajadores municipales y sus familias.

La Junta Territorial de Ibermutua, en la que se integrará ahora el Consistorio, está formada por 25 de las principales empresas, instituciones y administraciones públicas de la Región de Murcia, y actúa como órgano de información, coordinación y seguimiento de la actividad de la mutua, especialmente en lo relativo a la calidad asistencial y la eficiencia de la gestión sanitaria y económica.

Durante la reunión, Guillén destacó «la importancia de fortalecer la colaboración con una entidad con la que el Ayuntamiento mantiene una relación de confianza y profesionalidad desde hace tres décadas», y explicó que «esta incorporación a la Junta Territorial permitirá avanzar en la mejora continua de la atención que reciben los más de 3.000 empleados municipales, especialmente en los casos de accidente laboral o enfermedad profesional».

La jornada concluyó con una visita a las instalaciones hospitalarias de Ibermutua, donde se presta la totalidad de la atención sanitaria a los trabajadores municipales. Las dependencias incluyen servicios de urgencias médicas, consultas especializadas, rehabilitación, fisioterapia, readaptación profesional, terapia ocupacional, asistencia social y apoyo psicológico. «La salud y la seguridad laboral de los empleados municipales son una prioridad para este equipo de Gobierno», dice Guillén.

