El Ayuntamiento de Murcia deberá indemnizar a una anciana de El Palmar que sufrió una caída por un socavón La vecina, que recibirá 4.518,42 euros, tuvo que permanecer más de dos meses con el brazo inmovilizado y sufrió secuelas en una muñeca

LA VERDAD Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:38

El Juzgado nº 3 de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de la capital a indemnizar con 4.518,42 euros a una octogenaria que sufrió una caída en un paso de peatones de la pedanía murciana de El Palmar. El accidente se produjo como consecuencia del mal estado del pavimento, que presentaba un gran socavón.

El suceso ocurrió a finales de noviembre de 2021, cuando F.M.L, vecina de El Palmar, se encontraba cruzando un paso de peatones y tropezó al introducir el pie en el importante desnivel presente en la calzada, tras lo cual se desplomó. Esto le provocó lesiones en un brazo, que tuvo que inmovilizar por más de dos meses, y secuelas en una muñeca. Además, el impacto también le provocó dolores musculares de moderada intensidad, teniendo en cuenta su avanzada edad.

Posteriormente, la reclamante interpuso una reclamación al Ayuntamiento de Murcia solicitando que asumiera la responsabilidad patrimonial del accidente. A principios de 2024, y tras más de dos años sin obtener ningún tipo de respuesta, la reclamante solicitó el asesoramiento jurídico e intervención de Consumur. A partir de entonces, y tras verificar que el expediente permanecía parado, el Ayuntamiento de Murcia procedió a su resolución, negando el derecho de la reclamante a ser indemnizada porque «los hechos se produjeron sobre las 16 horas, esto es, en una franja horaria con iluminación natural que permite percatarse del estado en el que se encuentra el lugar» y, además, alegó el Ayuntamiento que «la señora vive frente al lugar donde se produjo la caída, encontrándose tiempo en dicho estado, como refiere el testigo propuesto, por lo que se desprende que era conocedora del estado del mismo».

Ante tal respuesta, el equipo jurídico de la organización, en representación de F.M.L, demandó al Consistorio murciano ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Murcia, dado que es responsabilidad de la administración local garantizar el buen estado de la vía pública. En el juicio se acreditaron los daños de la caída, a través de un informe médico pericial, y el estado deficiente que presentada la calzada en el momento de la caída.

Un hecho destacado es que, a pesar de que el Ayuntamiento de Murcia negó su responsabilidad, días después del accidente unos técnicos municipales procedieron a la reparación del socavón.

Finalmente, y tras 5 años reclamando, el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo nº 3 de Murcia ha estimado la demanda, condenando al Ayuntamiento de Murcia a indemnizar a la reclamante con la cantidad de 4.518,42 euros y al pago de las costas procesales.