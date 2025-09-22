El Ayuntamiento de Murcia congela impuestos y activa nuevas bonificaciones fiscales que supondrán un ahorro de 25 millones En la reunión de Junta de Portavoces se han abordado asuntos de interés como la firma del convenio de creación 'UrbActivistas' y Capítulo Local de la Nueva Bauhaus Europea

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presidido, esta mañana, la reunión de Junta de Portavoces previa al Pleno ordinario del mes de septiembre en la que se han abordado importantes asuntos de interés general como son las Ordenanzas Fiscales, que traerán importantes medidas de alivio económico para los murcianos; la firma del convenio de creación 'UrbActivistas', Capítulo Local de la Nueva Bauhaus Europea en Murcia; y la programación de la Semana de la Huerta 2025.

Las nuevas Ordenanzas Fiscales, que se debatirán en la sesión del próximo jueves, suponen un paso decisivo en la consolidación de la estabilidad económica de municipio. En este sentido, el Consistorio capitalino ha apostado por una política de congelación de impuestos y tasas, a la que se suman nuevas bonificaciones ficales que permitirán un ahorro de 25 millones de euros a los murcianos.

Uno de los puntos más destacados es la no aplicación del IPC a los principales tributos municipales, lo que supondrá un ahorro directo de entre 4 y 6 millones en el IBI; alrededor del 300.000 euros en el IVTM y 500.000 euros en el IAE, alcanzando un total de más de 7 millones.

Además, las ordenanzas contemplan beneficios fiscales superiores a los 14 millones de euros, que se dirigirán especialmente a las familias y la creación de empleo. Entre las bonificaciones más relevantes destacan las aplicadas al IBI para familias numerosas, viviendas de protección oficial y viviendas en la huerta, así como las relacionadas con la creación de nuevas actividades empresariales y el fomento de empleo.

De igual manera, se mantienen congeladas las tasas relacionadas con servicios administrativos, mercados, quioscos, terrazas, mercadillos, matrimonios civiles y escuelas infantiles. También se reducen o eliminan algunas tasas, como la rebaja del 50% en terrazas para quienes sustituyan estructuras por sombrillas y la supresión de la tasa de sonometría.

Por otro lado, el alcalde de Murcia también ha dado cuenta de la firma del convenio para la creación de creación 'UrbActivistas', Capítulo Local de la Nueva Bauhaus Europea en Murcia, junto a la Universidad Politécnica de Cartagena y EuroVértice Consultores; un proyecto que promueve la sostenibilidad, la inclusión y la calidad urbana, y se abrirá próximamente a la adhesión de nuevos miembros como la UMU, COAMU y diferentes ayuntamientos de la Región.

Por último, se ha informado de la programación de la Semana de la Huerta 2025, una cita cultural y gastronómica que pone en valor las tradiciones, productos y costumbres del municipio y que tendrá lugar el próximo mes de octubre.

