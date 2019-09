La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Murcia se preparan para las fuertes lluvias Un día de lluvia en Murcia, en una imagen de archivo. / Javier Carrión / AGM La Policía Local establecerá un dispositivo especial de vigilancia y control en las zonas más inundables del municipio LA VERDAD Murcia Martes, 10 septiembre 2019, 15:32

La Delegación del Gobierno ha remitido a todos los organismos de la Administración General del Estado, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y empresas de servicios esenciales de la Región de Murcia un Boletín por Fenómenos Meteorológicos Adversos de Nivel Amarillo para que permanezcan en alerta ante la previsión de que se produzcan fuertes precipitaciones a partir de las 18 horas del miércoles 11. Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha activado un dispositivo especial.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, informó este martes de que el Ayuntamiento prepara un dispositivo especial ante las previsiones de fuertes lluvias y tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.

Este dispositivo especial está compuesto por distintos servicios municipales como Policía Local, Protección civil, Bomberos, Tráfico, Aguas de Murcia, Limpieza Viaria, Alumbrado público y Parques y Jardines, así como el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (Semas).

Según la Aemet, las precipitaciones podrían alcanzar este miércoles los 15 litros por metro cuadrado en una hora (aviso de nivel amarillo), mientras que el jueves pueden llegar a los 40 litros en una hora y a los 100 en 12 horas (aviso de nivel naranja). Se trata de un nuevo episodio de gota fría conocido como la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). De esta forma se activa el dispositivo especial de Policía Local de vigilancia y control de las zonas inundables del municipio que estará operativo mientras duren estas condiciones climatológicas.

Las unidades operativas de ciudad y pedanías revisarán periódicamente, de acuerdo con el avance de las precipitaciones, todos aquellos lugares donde se producen riesgos por acumulaciones de agua o cortes de carreteras y calles por la existencia de ramblas o pasos naturales de aguas pluviales.

Lo que se pretende con este plan es intervenir de la forma más rápida posible y atender con inmediatez los requerimientos de los vecinos del municipio para minimizar los efectos de las posibles fuertes lluvias, estableciendo las actuaciones prioritarias. La Policía Local desplegará sus efectivos en casco urbano y pedanías para tomar las medidas necesarias de regulación y corte del tráfico, utilizando vallas y cinta policial. Igualmente, se controla que no existan incidencias que pongan en peligro a personas y vehículos.

Los Bomberos se encargarán de drenar el agua, apagar incendios en tendidos eléctricos y desaguar bajos inundados, así como del rescate personas y conductores atrapados en zonas inundadas, en el caso de que sea necesario. Los voluntarios de Protección Civil formarán un retén para colaborar con Policía Local y Bomberos en aquellas situaciones que sean necesarias.

Por su parte, los Servicios de Limpieza trabajarán en la eliminación de bolsas de agua y charcos mediante maquinaria aspiradora, colocación de los contenedores desplazados y limpieza de los arrastres provocados por la lluvia. Los operarios del Servicio de Parques y Jardines están revisado el arbolado de gran porte en aquellas zonas sensibles para prever posibles caídas de ramas y limpiado las hojas y los imbornales situados en los jardines. Además se ha hecho acopio de arena como medida inicial de choque para evitar encharcamientos en caso de inundación.

También la empresa municipal Aguas de Murcia ha realizado la limpieza programada de 1.800 imbornales situados en el casco urbano de Murcia y pedanías, concretamente en puntos críticos asociados a zonas de inundaciones con la finalidad de garantizar la correcta evacuación de aguas pluviales. Estas labores se han incrementado estos días con motivo de la alerta emitida por la Aemet. El Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (Semas) estará en alerta para atender las necesidades básicas de las personas que lo precisen.

El Ayuntamiento recomienda que mientras permanezca activada la alerta no utilizar vehículos particulares, no atravesar las ramblas o calles con agua, respetar los puntos cortados y no establecer vehículos en zonas inundables.

Feria de Murcia

La Feria de Murcia continuará con su programa de actos durante estos días. En el caso de que las lluvias dificulten su desarrollo y exista el caso de anulación y cancelación, toda la información se remitirá a través de las redes del Ayuntamiento, en su cuenta de Twitter (@AytoMurcia) y Facebook (@AyuntamientoDeMurcia).