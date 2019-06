El Ayuntamiento de Murcia envía más de 185.000 correos y sms para avisar del cobro del IBI Dos vecinos se disponen a entrar en la sede de la Agencia Municipal Tributaria, junto al Puente Viejo. / Javier Carrión / AGM Los contribuyentes tienen de plazo para pagar a la Agencia Municipal Tributaria hasta el 5 de julio en período voluntario MARÍA JOSÉ MONTESINOS Domingo, 2 junio 2019, 08:16

El recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la contribución que se paga por ser propietario de viviendas y/o plazas de garaje, ya está al cobro. El plazo para pagar en período voluntario comenzó a primeros de mayo y finaliza el próximo 5 de julio, motivo por el que el Ayuntamiento, a través de la Agencia Municipal Tributaria (AMT), viene desarrollando una potente campaña de comunicación que en 2018 consistió en el envío de 166.005 mensajes de móvil (sms), correos electrónicos y llamada telefónicas personalizadas. Este año se sigue la misma tónica, y se van a enviar casi 185.000 comunicaciones. Ya han sido remitidos, en el inicio de la campaña en periodo voluntario, 51.681 correos y 30.649 mensajes de móvil a quienes tienen domiciliado el pago en un solo plazo en el banco.

Hay quienes tienen fraccionado el pago en dos plazos, y, en estos casos, las fechas de cargo en cuenta son 5 de julio y 1 de octubre. La Agencia Municipal Tributaria ha iniciado el envío de 42.087 correos electrónicos y 32.426 sms para avisar del inicio del primer plazo de pago en periodo voluntario. Para los recibos domiciliados en 4 plazos, las fechas de cobro son 1 de mayo, 5 de julio, 1 de octubre y 5 de diciembre. Para estos contribuyentes, la AMT ha preparado 9.300 correos y 5.328 mensajes de móvil.

DE INTERÉS 51.681 son los correos electrónicos enviados por la Agencia Tributaria a quienes tienen domiciliado en el banco el IBI y pagan en un plazo 30.649 son los sms enviados por la AMT a quienes pagan en un solo plazo son el total de e-mail (42 087) y mensajes de móvil (32.426) enviados a quienes pagan en 2 plazos

Dos notificaciones

Laura es una vecina del barrio de La Flota que tiene domiciliado el pago del IBI en el banco y lo tiene fraccionado en dos plazos. Recuerda que el año pasado el 5 de julio le cargarán en su cuenta el primer plazo de su vivienda -algo más de 240 euros- y el total del tributo correspondiente a su plaza de garaje -unos 40 euros-. El pasado miércoles recibió un mensaje en su teléfono móvil con el recordatorio de la Agencia Municipal Tributaria. Sin embargo, le sorprendió que se le avisara de que la fecha prevista de cargo será el 27 de junio y no entre el 3 y el 5 de julio, como en años anteriores.

A través del teléfono 968355002 o de www.murcia.es/amt se puede solicitar más información. Y es lo que hizo Laura. Llamó por teléfono y le indicaron que, efectivamente, este año el cargo del primer plazo sería el 27 de junio. Contrariada, puesto que este adelanto de una semana coincide con el cargo en cuenta de una fecha en la que la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena aún no han cobrado la nómina del mes de junio, quiso indagar más y llamó a la Concejalía de Hacienda y Contratación. Allí le aseguraron que «la novedad de este año no es una desventaja para el contribuyente sino una ventaja». Sorprendida, preguntó el porqué. Un portavoz de la citada concejalía le aseguró que «vamos a dos posibilidades para pagar el primer plazo en voluntaria: el 27 de junio y el 4 de julio. De manera que si se carga el recibo el 27 de junio y el contribuyente lo devuelve porque no está conforme o no le viene bien el pago en esa fecha, se nos devuelve el recibo y se le hará el siguiente cargo el 4 de julio, sin recargo para el contribuyente». El portavoz explicó que «tratamos de evitar que, como ha ocurrido años atrás, si hay algún error en la emisión del recibo y el contribuyente lo devuelve después del 5 de julio, luego la Agencia Municipal Tributaria tenga margen para subsanar errores y emitir el nuevo recibo en tiempo y forma para que se pague en periodo voluntario sin recargo».

Más de 8.000 murcianos se suman al pago a la carta para fraccionar los tributos hasta en 12 meses

Además, Laura ha sido informada, y ha decidido sumarse para 2020, a la iniciativa que han tomado más de 8.000 murcianos. Se trata del pago de impuestos a la carta. Este sistema permite cumplir con las obligaciones tributarias con el menor esfuerzo posible para los bolsillos, ya que cada contribuyente puede optar por hacer un único abono anual o fraccionarlo -siempre que el importe total sea superior a 60 euros- con periodicidad bimestral, trimestral o mensual. En 2018, 8.054 murcianos se acogieron al Plan Personalizado de Pago (PPP). Ello ha supuesto un crecimiento del 10,07% respecto a 2017 y del 32% si se toma como referencia 2016.

Este sistema puesto en marcha por la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, que dirige Eduardo Martínez-Oliva, «es pionero en Murcia, y lo están aplicando en otros municipios que nos llaman para saber cómo funciona», asegura el edil en funciones.

Para ello, la Agencia Municipal Tributaria ofrece la posibilidad de pagar los recibos de los principales tributos (vehículos, IBI, IAE) y tasas (vados, mesas y sillas, entre otros) en el fraccionamiento que elijan.

Laura ha decidido pagar el importe de sus recibos del Impuesto de Circulación y de Bienes Inmuebles en 12 mensualidades, con una cuota en torno a 60 euros, que se actualizará en 2020 según las ordenanzas fiscales que apruebe el Ayuntamiento.