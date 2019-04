El Ayuntamiento de Murcia denuncia a Adif por abrir una zanja ilegal en la Vía Verde

El PSOE tilda el proyecto de «fraude» y lo define como «inseguro»

Los concejales del grupo municipal socialista Enrique Ayuso y Juan Vicente Larrosa visitaron ayer la Vía Verde. Estuvieron en puntos como Los Ramos, Beniaján y Los Dolores y denunciaron que «el proyecto está inacabado, falto de iluminación y es inseguro para los usuarios pese a que ya está en uso». El edil Ayuso definió el carril como «obra a medias» y añadió que «es un fraude, un quiero y no puedo del gobierno del PP». También criticó que «esté en uso cuando aún hay tramos que no ofrecen seguridad». Por su parte, el concejal Larrosa no entendió cómo «el PP saca pecho con un proyecto inacabado, sin bancos suficientes, ni sombras y con piedras que están amenazando la seguridad de los viandantes». Desde el PP animaron a los socialistas a «pedir explicaciones a Adif por la zanja».