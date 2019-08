La avenida de la Constitución registra 16 accidentes de tráfico en cinco años El Consistorio aprueba un proyecto para reforzar la seguridad, que incluye la eliminación de pasos de peatones en dos cruces MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Sábado, 3 agosto 2019, 10:55

La avenida de la Constitución no es solo una de las principales arterias que atraviesan la ciudad, con una media de 12.000 vehículos al día, sino también una de las vías con mayor número de accidentes, dieciséis en los últimos cinco años, según datos aportados este viernes por la concejal de Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez. Recordó que «siete fueron por negligencia de los peatones, al cruzar la calzada; cinco por no esperar a que el semáforo se pusiera en verde y cuatro por culpa de conductores que no respetaron las normas de tráfico».

Para ganar en seguridad, el Ayuntamiento dio este viernes luz verde a un proyecto que prevé espaciar los pasos de cebra. En concreto, se va a eliminar uno de cada dos pasos peatonales en las intersecciones entre las calles Lepanto y Junterones, y Gregorio Marañón y plaza Preciosa. Además se van a instalar las canalizaciones por si el servicio de Tráfico considera necesario la colocación de semáforos.

Mejoras en el asfalto

El proyecto, elaborado por las concejalías de Fomento y Movilidad Sostenible, tiene un presupuesto de 182.992 euros. El plazo de ejecución es de cuatro semanas a partir de la adjudicación de las obras. Pérez recordó que el «estado de la calzada está deteriorado en diversos puntos, por lo que se incluirá el saneado de los blandones con el fin de evitar el deterioro del futuro pavimento». Para evitar que la calzada quede a una cota superior a las aceras, debido a las sucesivas capas de rodadura aplicadas, se procederá al fresado del pavimento asfáltico hasta la cota adecuada para extender las nuevas capas de rodadura.

Además, los vados peatonales serán adaptados a la normativa vigente de accesibilidad, limitando la pendiente a un máximo del 8%. Asimismo, y para facilitar el paso de personas con discapacidad visual, colocarán una franja de pavimento táctil de botón de señalización de peligro en paralelo al bordillo e inmediatamente antes del mismo.