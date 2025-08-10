La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en un reciente congreso en el Auditorio. J. CARRIÓN / AGM

El Auditorio Víctor Villegas eleva un 60% los asistentes a congresos

En el primer semestre del año se han realizado 37 eventos de reuniones, 12 de carácter nacional, lo que marca un récord en la trayectoria del centro

LA VERDAD

MURCIA.

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:19

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha registrado una cifra récord de congresistas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas con 38.600 asistentes a los 37 eventos congresuales –12 de ellos de carácter nacional– que se han celebrado en los seis primeros meses del año. Esto supone un crecimiento del 60% con respecto al mismo periodo del año pasado y la mayor cifra nunca registrada en los 30 años de andadura del Víctor Villegas.

Entre los congresos con mayor asistencia se encontraron el XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que superó los 2.500 inscritos; el XXVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Coloproctología (AECP), con 1.500 asistentes; la convención Redpiso, con 1.400 participantes; o el 71 congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), con mil profesionales.

Para el último cuatrimestre del año están programadas 29 actividades, de las cuales al menos ocho son de carácter nacional. Entre los eventos más relevantes está el Congreso Iberoamericano de Genética Médica, el Encuentro Estatal de Escuelas de Idiomas o el Foro Datagri, que reunirá a más de 1.500 profesionales del sector agroalimentario.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  2. 2 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  3. 3 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  4. 4

    Jumilla, el pueblo que no quería la polémica
  5. 5

    «Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»
  6. 6 Un accidente en un cruce de calles en Puerto de Mazarrón deja cuatro heridos
  7. 7

    Noelia Arroyo: «Estamos preparando la apertura progresiva del Anfiteatro Romano»
  8. 8

    Uno de cada tres funcionarios de la Administración regional se jubilará antes de diez años
  9. 9 Cuidado con el queso si tomas estos medicamentos tan comunes: «Puede ser muy peligroso»
  10. 10 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Auditorio Víctor Villegas eleva un 60% los asistentes a congresos

El Auditorio Víctor Villegas eleva un 60% los asistentes a congresos