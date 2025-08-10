El Auditorio Víctor Villegas eleva un 60% los asistentes a congresos En el primer semestre del año se han realizado 37 eventos de reuniones, 12 de carácter nacional, lo que marca un récord en la trayectoria del centro

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha registrado una cifra récord de congresistas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas con 38.600 asistentes a los 37 eventos congresuales –12 de ellos de carácter nacional– que se han celebrado en los seis primeros meses del año. Esto supone un crecimiento del 60% con respecto al mismo periodo del año pasado y la mayor cifra nunca registrada en los 30 años de andadura del Víctor Villegas.

Entre los congresos con mayor asistencia se encontraron el XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que superó los 2.500 inscritos; el XXVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Coloproctología (AECP), con 1.500 asistentes; la convención Redpiso, con 1.400 participantes; o el 71 congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), con mil profesionales.

Para el último cuatrimestre del año están programadas 29 actividades, de las cuales al menos ocho son de carácter nacional. Entre los eventos más relevantes está el Congreso Iberoamericano de Genética Médica, el Encuentro Estatal de Escuelas de Idiomas o el Foro Datagri, que reunirá a más de 1.500 profesionales del sector agroalimentario.