La Audiencia tumba de nuevo la querella de la UCAM contra los seis trabajadores de Cultura

Obras frente al campus de la UCAM en Los Jerónimos. / Fran Manzanera El Tribunal desestima el recurso de la Universidad Católica contra el archivo de la querella que decretó previamente el juez Castillejos. La Sala entiende que el supuesto bloqueo en la obtención de licencias para la edificación de una zona deportiva y un aulario en Los Jerónimos no constituye delito alguno P. NAVARRO / M. GARCÍA Viernes, 16 noviembre 2018, 16:16

La Audiencia Provincial de Murcia ha vuelto a tumbar los argumentos de la Universidad Católica de Murcia contra los seis trabajadores de la Consejería de Cultura a los que acusaba de prevaricación administrativa por un supuesto bloqueo en la obtención de licencias para edificación de una zona deportiva y un aulario en Los Jerónimos. Este tribunal desestima así el recurso de apelación de la UCAM contra la inadmisión de la querella que decretó en su día el titular del juzgado de instrucción número 8 de Mucia, David Castillejos, asumiendo todos los argumentos del juez instructor.

El auto archivaba la causa al entender que se trataba de un conflicto «jurídico técnico» sin tipo penal, sin perjuicio de que la UCAM acudiera a la vía contencioso-administrativa contra las decisiones de Cultura o del Ayuntamiento de Murcia, cuya concejalía de Urbanismo multó a la UCAM por el derribo ilegal de El Corralazo, bien catalogado. Ahora la Audiencia Provincial falla en el mismo sentido que el titular del juzgado número 8 de Murcia.

Cultura ya estableció en septiembre que el plan especial de la UCAM para el campus debía adaptarse a las necesidades y requisitos de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región, ya que en ese proyecto se incluye la iglesia y el monasterio de San Pedro, protegido por esta normativa.

La Sala recuerda en su resolución, contradiciendo los argumentos de la UCAM, que «la presentación de una querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal», ya que los hechos contenidos en esta pueden no encajar en tipo penal alguno, al no ser constitutivos de delito, o pueden carecer de «elemento o principio de prueba que avale su realidad», que es la de la toma de «una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia». Con estas premisas, el archivo de la causa «no vulnera por tanto la tutela judicial efectiva».

Asimismo, el tribunal asegura, en refrendo de este argumento, que «las medidas adoptadas por la Dirección General de Bienes Culturales se enmarcan en el curso de un procedimiento sancionador incoado en virtud de un expediente administrativo, en cuyo seno se han practicado actuaciones de investigración y de análisis previos de documentaciones aportadas, incluyendo visita técnica, cuyo principio es la demolición de un concreto bien protegido por el Patrimonio Cultural,con motivo de ra realización de obras de desarrollo urbanistico autorizadas administrativamente, detectándose del mismo modo la presunta afectación de otro bien protegido como es el 'entorrro de la Iglesia y Monasterio de San Pedro o Los Jerónimos».

La decisión administrativa de esta Dirección General tiene así, según la Audiencia, «una habilitación y una fundamentación», que «puede no compartirse» y es «en todo caso, susceptible de revisión», pero que cuya toma no puede constituir delito alguno. Todo ello sin perjuicio de que la Fundación San Antonio pueda emprender «las acciones administrativas que le asistan», ya que es esta jurisdicción a la que le corresponde conocer del caso.