Atienden a un hombre afectado por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Murcia El fuego se originó sobre las 6.23 horas

Dos sanitarios en la puerta de Urgencias de La Arrixaca, en una imagen de archivo.

EP Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:27 Comenta Compartir

Los servicios sanitarios atendieron este miércoles a un varón de 50 años afectado por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y Bomberos Murcia.

El incendio se originó sobre las 6.23 horas de este miércoles en el domicilio donde reside el hombre, situado en la planta baja de un edificio de cuatro plantas de la calle Morena.

Hasta el lugar se desplazaron 13 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia en tres vehículos y sanitarios del 061, que atendieron al herido y lo trasladaron posteriormente al hospital Virgen de la Arrixaca.