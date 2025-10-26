La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agujero abierto por la dana 'Alice' en La Contrapada. Vicente Vicéns/ AGM

Nadie asume el arreglo del socavón abierto en La Contraparada de Murcia

Dos semanas después del desprendimiento, Ayuntamiento, CHS y Junta de Hacendados no se ponen de acuerdo sobre las competencias

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:54

Comenta

A cielo abierto sigue el socavón que se abrió en el Camino de la Acequia de Barrera, en Javalí Nuevo, hace ya dos semanas. Fue ... la dana 'Alice' la que provocó este corrimiento de tierra en las inmediaciones de La Contraparada, lo que dejó daños en la carretera y en el dominio público hidráulico.

