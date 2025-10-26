Nadie asume el arreglo del socavón abierto en La Contraparada de Murcia

A cielo abierto sigue el socavón que se abrió en el Camino de la Acequia de Barrera, en Javalí Nuevo, hace ya dos semanas. Fue ... la dana 'Alice' la que provocó este corrimiento de tierra en las inmediaciones de La Contraparada, lo que dejó daños en la carretera y en el dominio público hidráulico.

El tráfico sigue cortado, con unas vallas y cintas que los visitantes y deportistas habituales los fines de semana no dudan en eludir para continuar con su recorrido, ver de cerca el agujero o captar con el móvil alguna foto o vídeo de unos desperfectos que aún no se sabe quién tendrá que arreglar. Porque nadie se hace responsable de ello, ni el Ayuntamiento de Murcia, ni la Confederación Hidrográfica ni la Junta de Hacendados.

En un primer momento, se personaron en la zona tanto técnicos municipales como del organismo de cuenta. Señalan desde del Ayuntamiento de Murcia que el informe elaborado por el Servicio de Descentralización concluye que es la Confederación Hidrográfica del Segura la competente para ello, puesto que la rotura deriva de una conducción de agua que existe en esa zona y que ha quedado ahora perfectamente visible. Ese informe, se le transmitió al organismo de cuenca el pasado lunes, dicen fuentes municipales, que añaden que aún no han recibido respuesta. Desde el organismo de cuenca tampoco ha habido una respuesta oficial a la consulta trasladada por LA VERDAD.

Esa canalización a la que se refiere el consistorio se trata de un aliviadero para la acequia que circula próxima. Desde la Junta de Hacendados, su secretario, Juan Jesús Sánchez, por el contrario, esgrime como argumento la Ley de Bases de Régimen Local. Con ella en la mano, asegura que «el mantenimiento de las vías públicas es del Ayuntamiento». Y en este caso se trata de una carretera de titularidad municipal la que se ha visto afectada, por lo que será el consistorio el que tenga que repararla. «Cosa nuestra no es», concluye.