La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actuación de la peña huertana El Cuartillo, de Sangonera la Verde. Cedida

La asociación malagueña Azahar se despide como agrupación folclórica en Sangonera la Verde, en Murcia

Los andaluces protagonizan este sábado la actuación de cierre del festival en honor a San Francisco organizado por la peña huertana El Cuartillo

La Verdad

Murcia

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:28

Comenta

La peña huertana El Cuartillo, de Sangonera la Verde, organiza este sábado su tradicional muestra de folclore en honor a San Francisco, con la participación de tres grupos folclóricos, dos de Murcia y uno de Málaga. Este último, la Asociación Folclórica y Panda de Verdiales Azahar, de Villanueva de Alagaida, pondrá el broche de oro a esta nueva cita con la música de raíz con un espectáculo muy significativo, puesto que será su última función como agrupación. Así lo anunciaron el pasado 28 de junio en su XXIX Festival Internacional de Folclore, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, al que también acudió El Cuartillo como grupo invitado. Esa noche fue muy especial para el pueblo algaideño, ya que se rindió un sentido homenaje a Ramón Aguilera Castillo, quien fuera presidente durante muchos años de Azahar, por su labor incansable en la promoción del folclore local.

El festival tendrá lugar este sábado en su sede (calle Parque, 26) y dará comienzo a las 20.30 horas, con entrada gratuita para el público en general.

El grupo infantil de Coros y Danzas Ermita Nueva, de El Cuartillo, abrirá las actuaciones. Acto seguido se subirá al escenario su grupo titular, que interpretará una selección de jotas, malagueñas y parrandas. A renglón seguido, la peña huertana El Almirez, de Santo Ángel, deleitará a los espectadores con un bonito repertorio de músicas y bailes tradicionales. Cabe recordar que El Cuartillo participó la pasada semana en el Festival Nacional de Folclore de El Almirez, enmarcada en su Semana Cultural, junto al Grupo de Danzas Pais de San Roque (Cangas, Pontevedra).

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  2. 2

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  3. 3 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  4. 4 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  5. 5

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  6. 6 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  7. 7

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  8. 8

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  9. 9

    Bruselas pondrá 9 de los 14 millones para reformar la Alameda y mejorar la conexión de nueve barrios de Cartagena
  10. 10

    Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La asociación malagueña Azahar se despide como agrupación folclórica en Sangonera la Verde, en Murcia

La asociación malagueña Azahar se despide como agrupación folclórica en Sangonera la Verde, en Murcia