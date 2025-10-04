La asociación malagueña Azahar se despide como agrupación folclórica en Sangonera la Verde, en Murcia Los andaluces protagonizan este sábado la actuación de cierre del festival en honor a San Francisco organizado por la peña huertana El Cuartillo

La peña huertana El Cuartillo, de Sangonera la Verde, organiza este sábado su tradicional muestra de folclore en honor a San Francisco, con la participación de tres grupos folclóricos, dos de Murcia y uno de Málaga. Este último, la Asociación Folclórica y Panda de Verdiales Azahar, de Villanueva de Alagaida, pondrá el broche de oro a esta nueva cita con la música de raíz con un espectáculo muy significativo, puesto que será su última función como agrupación. Así lo anunciaron el pasado 28 de junio en su XXIX Festival Internacional de Folclore, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, al que también acudió El Cuartillo como grupo invitado. Esa noche fue muy especial para el pueblo algaideño, ya que se rindió un sentido homenaje a Ramón Aguilera Castillo, quien fuera presidente durante muchos años de Azahar, por su labor incansable en la promoción del folclore local.

El festival tendrá lugar este sábado en su sede (calle Parque, 26) y dará comienzo a las 20.30 horas, con entrada gratuita para el público en general.

El grupo infantil de Coros y Danzas Ermita Nueva, de El Cuartillo, abrirá las actuaciones. Acto seguido se subirá al escenario su grupo titular, que interpretará una selección de jotas, malagueñas y parrandas. A renglón seguido, la peña huertana El Almirez, de Santo Ángel, deleitará a los espectadores con un bonito repertorio de músicas y bailes tradicionales. Cabe recordar que El Cuartillo participó la pasada semana en el Festival Nacional de Folclore de El Almirez, enmarcada en su Semana Cultural, junto al Grupo de Danzas Pais de San Roque (Cangas, Pontevedra).

