La asignación de puestos en las plazas de abastos de Murcia se retomará a comienzos de 2026 tras años de espera

Las plazas de abastos de Murcia se resisten a echar la persiana, a pesar de que algunos de sus puestos no la levantan desde ... hace mucho. Hay cierres por jubilación y esos huecos no se llenan porque, a falta de una actualización de la ordenanza municipal, no se han concedido nuevas licencias en años. Ayuntamiento y vendedores quieren cambiar esa espiral negativa. Por el momento, el primer paso que dará el equipo de gobierno a partir de enero será otorgar más autorizaciones, y a continuación trabajar en ese cambio normativo que ha permanecido enquistado varias legislaturas y para el que ya parece existir consenso.

Las asociaciones que representan a estos vendedores insisten en que compiten frente a las grandes superficies con un negocio de proximidad al que le resta atractivo el que los clientes se encuentren con persianas echadas, pasillos casi vacíos y una oferta de productos que se limita con los cierres. La situación es particularmente preocupante en los tres mercados que hay en pedanías. En Cabezo de Torres, diez de sus treinta puestos están cerrados. En La Alberca, se encuentra así casi una tercera parte de los veinte que son. Y en Espinardo el panorama es todavía peor: quince puestos en total, pero solo seis siguen activos a diario.

Para revertir esta situación, entre enero y Semana Santa, el gobierno municipal quiere tener listas las bases de adjudicación, de modo que se pueda abrir la convocatoria ese primer trimestre de 2026. Según el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, se ha consensuado «con quienes mejor conocen las necesidades y demandas de clientes y placeros, así como la evolución que imaginan y desean para sus mercados». De esta forma, los puestos podrán cubrirse sin necesidad de esperar a la entrada en vigor de la nueva ordenanza de plazas, «cuya redacción se encuentra ya muy avanzada», apuntan fuentes municipales. Cuando se produce la jubilación del titular de un puesto, este tiene la posibilidad de traspasarlo a otro interesado siempre que cumpla los requisitos para ello. En caso de que no se produzca ese cambio, se declaran vacantes y vuelven a estar disponibles para que el Ayuntamiento los adjudique con el procedimiento de concurrencia establecido.

«Hay mucha gente joven que ha venido a los pueblos y que buscan sitios así», según los vendedores de Cabezo de Torres

Lugares de convivencia

«Hay mucha gente joven que ha venido nueva a los pueblos y que demandan sitios donde comprar», apunta Juan José Alarcón, con un local de hostelería en Cabezo de Torres. Además de ser el presidente de los vendedores de este mercado, representa a todas las asociaciones del resto del municipio. En su opinión, estos recintos son algo más que una actividad empresarial: «No solo son mercados, son lugares de convivencia». A los de las pedanías, se suman el de Verónicas, el de Saavedra Fajardo, el de Vistabella, el de San Andrés y el de El Carmen. Salvo en el primero, debido a la reestructuración que se está ejecutando por las obras, un paseo por los demás deja un amplio recuento de locales en desuso.

En Espinardo, el presidente de los vendedores, Víctor Alarcón, cuenta cómo es esa resistencia: «Cada uno va tirando, porque aquí tenemos suerte de que no hay mucha competencia». Carmen María Frutos, presidenta de los vendedores de La Alberca, reconoce que «hay gente interesada en coger algún puesto». Sobre todo, para negocios como carnicerías, fruterías o incluso hostelería. Sin embargo, ella, al frente de su droguería desde hace 43 años y a dos de jubilarse, cree que la suya es una actividad con «poco futuro» en los mercados.

Las bases de adjudicación de los negocios vacantes por jubilación estarán listas en el primer trimestre del próximo año

Y la problemática no se queda solo en las pedanías: alejado de los focos mediáticos que suelen ponerse en otros espacios más grandes, en San Andrés, su mercado cuenta siete negocios cerrados y catorce abiertos. Al frente de su carnicería, Santiago Molinero, que preside a los vendedores de esta plaza, reconoce que hay a quien le encantaría hacerse con uno de los puestos cerrados. «Sobre todo gente que va por los mercados ambulantes, y que quiere algo más estable», explica. Llegaron a hacer una lista de todos los que se habían acercado hasta allí para ver cómo podían abrir un negocio en San Andrés.

Relanzamiento y nueva imagen

Explican fuentes municipales que desde hace unos meses «se están acondicionando puestos vacantes en distintas plazas de abastos para proceder a sus posterior adjudicación». Consideran que es una actuación necesaria «ante el estado en el que algunos de ellos se encontraban», para que su puesta en servicio sea más ágil tras la concesión. Todo esto se acompañará a lo largo de 2026 de diferentes labores de mejora en los mercados, a los que ya este año se han destinado 164.000 euros, según el Consistorio. Una de las principales acciones que se quiere llevar a cabo es la creación de una identidad visual común a las ocho plazas de abastos de Murcia, incluyendo su señalética tanto interior como exterior, y para lo que se tomará como proyecto piloto para su implantación la de Saavedra Fajardo (en esta, además, se va a implantar el Aula de Cultura Gastronómica).

En Cabezo de Torres se van a acometer obras de saneamiento, con un proyecto actualizado y modificado. En la segunda mitad del año, también se espera ejecutar una remodelación interior del espacio. En el caso de la plaza de El Carmen, la prioridad será su adaptación a las personas con movilidad reducida, de forma que se garantice su accesibilidad. Mientras tanto, en Verónicas, avanzan las obras de mejora a las que se están destinando 3 millones de euros de Fondos Next Generation de la UE.

A corto plazo, ese relanzamiento y potenciación de la imagen de los mercados se quiere conseguir para la campaña navideña (ayer sábado, festivo por el Día de la Constitución, se autorizó su apertura). Para ello, se llevará a cabo una iniciativa para su promoción a través de redes sociales de la mano de ocho 'influencers' locales.

Consenso para renovar una ordenanza reguladora de hace tres décadas

Desde la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, apuntan sobre la nueva ordenanza que se está perfilando su redacción «para su entrada en vigor el próximo año». La norma vigente a día de hoy es de hace más de tres décadas y se quiere que la actualización permita a las plazas de abastos funcionar con reglas «claras, eficaces y ajustadas al tiempo actual». Un tiempo en el que se enfrentan, entre otras realidades, no sólo a las grandes superficies, sino también al empuje de plataformas de compra digital o nuevos modelos comerciales que responden a ritmos de vida diferentes.

La ordenanza quiere «reforzar la competitividad» de estos espacios dando facilidad para nuevas actividades y servicios complementarios, agilizando trámites para emprendedores y atrayendo a nuevos perfiles de comerciantes «sin perder la identidad tradicional». Además, añaden fuentes municipales que permitirá «dotar de mayor seguridad jurídica a los placeros, al determinar de forma clara sus derechos y obligaciones», al tiempo que se «consolida su participación en muchas de las decisiones relativas al funcionamiento de la plaza». Para el Ayuntamiento, una plaza de abastos «no solo se concibe hoy como un lugar para comprar, sino como un espacio de encuentro, cultura gastronómica y dinamización de barrios y pedanías».

A falta de conocer los detalles del texto definitivo, a finales del pasado año, las diferentes asociaciones ya hicieron llegar al Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo y Comercio, una propuesta de ordenanza que habían trabajado con asesoramiento legal y contando para ello como referente con las normas que regulan esta actividad en ciudades como Madrid o Valencia. Al contrario que ahora, donde las licencias no caducan, planteaban unas concesiones por 40 años.