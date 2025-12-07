La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Negocios cerrados en el Mercado de San Andrés, donde una tercera parte de puestos no tiene actividad. Javier Carrión / AGM

La asignación de puestos en las plazas de abastos de Murcia se retomará a comienzos de 2026 tras años de espera

El cierre de negocios en estos locales preocupa a los vendedores, que ven peligrar su futuro porque les resta atractivo y pierden ventas

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:30

Comenta

Las plazas de abastos de Murcia se resisten a echar la persiana, a pesar de que algunos de sus puestos no la levantan desde ... hace mucho. Hay cierres por jubilación y esos huecos no se llenan porque, a falta de una actualización de la ordenanza municipal, no se han concedido nuevas licencias en años. Ayuntamiento y vendedores quieren cambiar esa espiral negativa. Por el momento, el primer paso que dará el equipo de gobierno a partir de enero será otorgar más autorizaciones, y a continuación trabajar en ese cambio normativo que ha permanecido enquistado varias legislaturas y para el que ya parece existir consenso.

