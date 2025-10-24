La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Barras instaladas durante una 'tardebuena' en la calle Pérez Casas. Andrés Molina / AGM

Aseos «sin consumición mínima» en las barras de las fiestas navideñas en Murcia

El Ayuntamiento abre el plazo para que los hosteleros puedan solicitar la instalación de este servicio en la 'tardebuena' y 'tardevieja'

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:35

«Que se pueda hacer uso de los aseos públicos sin necesidad de hacer consumición mínima». Esta es la principal novedad y una de las ... exigencias establecidas por el Ayuntamiento de Murcia en las bases reguladoras de la convocatoria para la solicitud y concesión del permiso para instalar barras durante las próximas navidades, concretamente en las conocidas como 'tardebuena' y 'tardevieja'. Este fue uno de los acuerdos aprobados este viernes por la Junta de Gobierno del Consistorio, según informó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Rebeca Pérez.

