Aseos «sin consumición mínima» en las barras de las fiestas navideñas en Murcia

«Que se pueda hacer uso de los aseos públicos sin necesidad de hacer consumición mínima». Esta es la principal novedad y una de las ... exigencias establecidas por el Ayuntamiento de Murcia en las bases reguladoras de la convocatoria para la solicitud y concesión del permiso para instalar barras durante las próximas navidades, concretamente en las conocidas como 'tardebuena' y 'tardevieja'. Este fue uno de los acuerdos aprobados este viernes por la Junta de Gobierno del Consistorio, según informó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Rebeca Pérez.

No estarán obligados los establecimientos hosteleros solicitantes a instalar baños portátiles en la puerta de sus locales, siempre que se permita el acceso, sin limitaciones, a los aseos interiores, indicó Pérez en relación a este requisito. «El objetivo de estas autorizaciones es que el sector de la hostelería pueda ofrecer un servicio adecuado durante estas celebraciones tan especiales, pero también asegurar que este se preste con toda la seguridad, accesibilidad y limpieza, manteniendo la convivencia y el buen uso de los espacios públicos», apostilló la vicealcaldesa.

La iniciativa permitirá la instalación de las barras el 24 y 31 de diciembre, en todo el municipio y en horario de 8 a 22 horas, incluyendo el tiempo de montaje y desmontaje, que deberá realizarse en el mismo día para mantener la limpieza y el ornato de la vía pública. El año pasado se instalaron un total de 35 barras durante el periodo navideño. Por otra parte, mantiene la convocatoria casi las mismas exigencias técnicas que en fiestas anteriores.

Sin música en la vía pública

Así, sigue sin permitirse a los locales la reproducción de música con altavoces en la vía pública en estas fechas, la cual reserva únicamente el Consistorio para las barras instaladas durante las Fiestas de Primavera. Además, se deberá garantizar una anchura mínima de 3,5 metros y una altura de 4,5 metros para permitir el paso de vehículos de emergencia. También será necesario que la instalación respete las zonas de acceso a bocas de incendios y los itinerarios accesibles para personas con movilidad reducida; así como mantener las zonas limpias y en perfecto estado tras el desmontaje de las barras.

Además, se podrá servir únicamente bebidas y alimentos listos para el consumo, preparados en establecimientos permanentes con las correspondientes autorizaciones sanitarias. Los interesados podrán presentar sus solicitudes, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, hasta el próximo 18 de noviembre, aunque para casos excepcionales –como el del inicio de actividad del establecimiento en fecha posterior– se podrá hasta el día 30 de ese mismo mes.